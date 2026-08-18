Малому бизнесу воздали должное

Госкомпании погасили 60% задолженности, о которой их поставщики из числа предприятий малого бизнеса сообщили властям в 2026 году,— 1,74 млрд из 2,97 млрд руб. Взыскивать причитающееся по контрактам малым компаниям помогает Корпорация МСП и созданный при Минэкономики штаб, решающий проблему неплатежей в ручном режиме. Реальная общая сумма долга, вероятно, больше названной, поскольку далеко не все предприниматели обращаются за помощью чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

С начала 2026 госкомпании погасили долг перед поставщиками из числа малых и средних предприятий на сумму 1,74 млрд руб., сообщили “Ъ” в Корпорации МСП. Это 60% от скопившейся общей задолженности в 2,97 млрд руб., о которой малый бизнес заявил в этом году через специальный сервис. «Остальная сумма выплат находится в работе, обсуждаются сроки и графики оплаты с госкомпаниями»,— пояснили в организации.

Проблема накопления долга перед малыми и средними предприятиями, поставляющими товары и услуги госкомпаниям по закону о закупках (223-ФЗ), была поднята бизнес-сообществом в прошлом году (см. “Ъ” от 3 октября 2025 года). Тогда выяснилось, что в условиях высоких ставок некоторые государственные АО предпочитали размещать предназначенные для оплаты по контрактам с МСП средства на депозиты. Чтобы принудить госзаказчиков активнее расплачиваться с поставщиками, в начале этого года был сформирован штаб по неплатежам под председательством главы Минэкономики Максима Решетникова и с участием представителей Федеральной антимонопольной службы, Федерального казначейства и предпринимательских сообществ. Штаб заседал уже трижды в этом году, последний раз — в июне.

Отметим, что указанная Корпорацией МСП сумма долга в 2,97 млрд руб.— это лишь то, что скопилось по обращениям малого бизнеса в 2026 году.

Но задолженность начала формироваться раньше, и ее общий нынешний объем не раскрывается. Известно, однако, что в апреле этого года она составляла 3,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 10 апреля). Координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов поясняет, что фактический масштаб неплатежей может быть существенно выше еще и потому, что за консультативной поддержкой обращаются далеко не все. В Корпорации МСП отмечают, что уровень информированности бизнеса о возможности взыскать задолженность с помощью обращения через названный сервис повышается, что увеличивает число обращений.

По мнению президента «Опоры России» Александра Калинина, острота проблемы не уменьшается, однако работу по погашению накопленной задолженности перед МСП он считает эффективной — с учетом того, что у многих компаний сейчас есть проблемы с оборотными средствами и кассовыми разрывами. Среди неплательщиков, которых приглашали на заседания штаба при Минэкономики, глава «Опоры» назвал госкомпанию «Почта России».

Среди возможных мер борьбы с неплатежами Александр Калинин называет доработку корпоративных стандартов и директив госкомпаниям. Речь, в частности, может идти о возможности учитывать в показателях эффективности руководителей государственных АО факт отсутствия долгов перед МСП, а также о повышении административной ответственности заказчиков за неплатежи. «ФАС предлагала поднять штрафы для них. Наверное, это правильно»,— говорит глава «Опоры».

«Деловая Россия» со своей стороны для решения проблемы предлагает предоставить налоговым органам право взыскивать налоговую задолженность исполнителя заказа с госзаказчика, если его долг по поставкам документально подтвержден. Как сообщил “Ъ” Дмитрий Панов, объединение уже направило в Минфин обращение по этому поводу.

Полина Попова