Т-Банк проведет многотраншевый выпуск облигаций под ипотеку на 13 млрд рублей
Т-Банк 31 августа начинает сбор заявок на старший транш облигаций, обеспеченных его ипотечными кредитами, объем которого составит до 12,75 млрд руб. Купонная доходность ориентировочно может доходить до 16% годовых, но окончательный ее размер будет определен после завершения сбора заявок 8 сентября.
Это третье подобное размещение в этом году: ранее подобные бумаги выпускали тот же Т-Банк и Совкомбанк, оба — на 10,5 млрд руб. По словам представителя Т-Банка, ожидаемая премия по облигациям «Ипотечный поток 1.0» составляет около 3 процентных пунктов к доходности ОФЗ (15,5–15,9%) при сопоставимом кредитном качестве. «За всю историю российского рынка не было ни одного дефолта по старшим траншам облигаций. Этот инструмент может быть интересен даже консервативным институциональным инвесторам, таким как пенсионные фонды и страховые компании»,— отмечает он. В банке подчеркивают, что намерены разместить эти облигации в рынок.
По данным Cbonds, последний раз подобное размещение именно рыночным инвесторам состоялось в феврале 2023 года. Тогда размещались облигации на 2,54 млрд руб., обеспеченные ипотечными кредитами банка БЖФ.
Подробнее — в материале «Ипотека засела в транши».
Т-Банк активно наращивает ипотечный портфель, который по итогам первого квартала 2026 года составил 365,9 млрд руб., и входит в топ-5 крупнейших ипотечных банков по версии аналитического центра «Дом.РФ». В апреле объем выданных ипотечных кредитов банком достиг 8,8 млрд руб., из которых 1,1 млрд пришлось на новостройки. Для привлечения средств банк с 2026 года проводит секьюритизацию ипотечных кредитов без участия «Дом.РФ», что позволяет использовать более широкий спектр кредитов и избежать комиссии за гарантию.
В 2026 году ожидается значительное расширение рынка неипотечной секьюритизации, прогнозируемый объем размещенных облигационных выпусков может достигнуть 500 млрд руб. Т-Банк планирует провести многотраншевые секьюритизации общим объемом 130–150 млрд руб. В мае 2026 года Т-Банк открыл сбор заявок на облигации «Кредитный поток 5.0» с доходностью до 17,55% годовых, обеспеченные портфелем кредитных карт, при этом такие бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.