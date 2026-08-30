Т-Банк проведет многотраншевый выпуск облигаций под ипотеку на 13 млрд рублей

Т-Банк 31 августа начинает сбор заявок на старший транш облигаций, обеспеченных его ипотечными кредитами, объем которого составит до 12,75 млрд руб. Купонная доходность ориентировочно может доходить до 16% годовых, но окончательный ее размер будет определен после завершения сбора заявок 8 сентября.

Это третье подобное размещение в этом году: ранее подобные бумаги выпускали тот же Т-Банк и Совкомбанк, оба — на 10,5 млрд руб. По словам представителя Т-Банка, ожидаемая премия по облигациям «Ипотечный поток 1.0» составляет около 3 процентных пунктов к доходности ОФЗ (15,5–15,9%) при сопоставимом кредитном качестве. «За всю историю российского рынка не было ни одного дефолта по старшим траншам облигаций. Этот инструмент может быть интересен даже консервативным институциональным инвесторам, таким как пенсионные фонды и страховые компании»,— отмечает он. В банке подчеркивают, что намерены разместить эти облигации в рынок.

По данным Cbonds, последний раз подобное размещение именно рыночным инвесторам состоялось в феврале 2023 года. Тогда размещались облигации на 2,54 млрд руб., обеспеченные ипотечными кредитами банка БЖФ.

Подробнее — в материале «Ипотека засела в транши».