Ипотека засела в транши

Т-Банк планирует разместить многотраншевый выпуск облигаций под ипотечные кредиты почти на 13 млрд руб. среди широкого круга рыночных инвесторов. В этом году подобные бумаги уже размещались российскими банками, но, по данным Cbonds, именно рыночных размещений подобных выпусков не было с февраля 2023 года. Эксперты считают, что спрос на эти бумаги будет в первую очередь со стороны крупных институциональных инвесторов — управляющих компаний, НПФ, банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Т-Банк 31 августа начинает сбор заявок на старший транш облигаций, обеспеченных его ипотечными кредитами, объем которого составит до 12,75 млрд руб. Купонная доходность ориентировочно может доходить до 16% годовых, но окончательный ее размер будет определен после завершения сбора заявок 8 сентября.

Это третье подобное размещение в этом году: ранее подобные бумаги выпускали тот же Т-Банк и Совкомбанк, оба — на 10,5 млрд руб. По словам представителя Т-Банка, ожидаемая премия по облигациям «Ипотечный поток 1.0» составляет около 3 процентных пунктов к доходности ОФЗ (15,5–15,9%) при сопоставимом кредитном качестве. «За всю историю российского рынка не было ни одного дефолта по старшим траншам облигаций. Этот инструмент может быть интересен даже консервативным институциональным инвесторам, таким как пенсионные фонды и страховые компании»,— отмечает он. В банке подчеркивают, что намерены разместить эти облигации в рынок.

По данным Cbonds, последний раз подобное размещение именно рыночным инвесторам состоялось в феврале 2023 года. Тогда размещались облигации на 2,54 млрд руб., обеспеченные ипотечными кредитами банка БЖФ.

Большинство выпусков ипотечной секьюритизации происходят под гарантии «Дом.РФ» и являются однотраншевыми — по данным аналитического центра «Дом.РФ», на такие сделки приходится 99,3% ипотечных ценных бумаг. Управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Павел Кашицын обращает внимание на то, что бумаги с поручительством «Дом.РФ» оригинатор зачастую выкупает обратно на свой баланс и далее использует в операциях репо для привлечения ликвидности. «На данный момент выпуски с поручительством "Дом.РФ" имеют значительно более высокую ликвидность по сравнению с многотраншевой ипотечной секьюритизацией, однако в случае секьюритизации рисковой ипотеки из-за высокой стоимости поручительства оригинатору может быть выгоднее реализовывать многотраншевую сделку»,— говорит Павел Кашицын. Купон на уровне 16% годовых выглядит конкурентоспособно на фоне текущей доходности долгового рынка и позволяет зафиксировать высокую ставку на длинном горизонте, продолжает он.

Основной спрос на бумаги, вероятно, будет формироваться со стороны управляющих компаний, НПФ и крупных частных банков, предполагает старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова.

В свою очередь, аналитик Freedom Global Владимир Чернов обращает внимание, что для банков такие бумаги могут быть интересны с точки зрения управления ликвидностью и капиталом, Банк России сейчас как раз совершенствует регулирование рыночного риска, в том числе для инструментов секьюритизации. «Частным инвесторам такие облигации тоже могут быть интересны, но скорее как небольшая часть облигационного портфеля»,— говорит он. Во всем мире ипотечные ценные бумаги являются наиболее консервативными инструментами и обычно дают премию в доходности меньше, чем корпоративные бумаги, указывает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров. «Но в России парадоксальная ситуация — премия в доходности сильно выше, чем в корпоративных облигациях с рейтингом ААА»,— заключает он.

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев