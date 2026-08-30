Российские военные помогли подавить вооруженный мятеж в Нигере

В ночь с 28 на 29 августа в Нигере вспыхнул вооруженный мятеж. Группа военнослужащих подняла бунт на авиабазе №101, атаковала стратегические объекты в столице страны Ниамее и предприняла попытку штурма президентского дворца. К утру 30 августа правительственным силам при содействии Африканского корпуса Минобороны России удалось подавить выступление.

В российском МИДе заявили, что ситуация находится под контролем законных властей. Президент Чиани после сообщения о подавлении мятежа так и не появился на публике, а системные проблемы в вооруженных силах, которые и подтолкнули военнослужащих к мятежу, по-прежнему оказывают давление на руководство страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Африканский корпус снова в бою».