Российские военные помогли подавить вооруженный мятеж в Нигере
В ночь с 28 на 29 августа в Нигере вспыхнул вооруженный мятеж. Группа военнослужащих подняла бунт на авиабазе №101, атаковала стратегические объекты в столице страны Ниамее и предприняла попытку штурма президентского дворца. К утру 30 августа правительственным силам при содействии Африканского корпуса Минобороны России удалось подавить выступление.
В российском МИДе заявили, что ситуация находится под контролем законных властей. Президент Чиани после сообщения о подавлении мятежа так и не появился на публике, а системные проблемы в вооруженных силах, которые и подтолкнули военнослужащих к мятежу, по-прежнему оказывают давление на руководство страны.
Подробнее — в материале «Ъ» «Африканский корпус снова в бою».
В ночь на 29 января 2026 года террористы атаковали международный аэропорт Диори Амани в Ниамее, расположенный примерно в 10 км от президентского дворца и военной базы Aеrienne-101. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство» (признана террористической организацией и запрещена в РФ), однако МИД России и президент Нигера Абдурахман Тчиани заявили о причастности к акции внешних сил. В отражении нападения вместе с правительственными силами Нигера приняли участие бойцы Африканского корпуса Минобороны России, нейтрализовав около 20 боевиков. После ухода из региона Сахеля французских и американских военных Россия становится для Нигера, Буркина-Фасо и Мали главной опорой в сфере безопасности. Еще в апреле 2024 года в Нигер прибыли 100 российских военных инструкторов, а в марте того же года правительство Нигера разорвало соглашение о военном сотрудничестве с США, после чего американские войска покинули авиабазу 101 в Ниамее.