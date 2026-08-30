В ночь с 28 на 29 августа в Нигере вспыхнул вооруженный мятеж. Группа военнослужащих подняла бунт на авиабазе №101, атаковала стратегические объекты в столице страны Ниамее и предприняла попытку штурма президентского дворца. К утру 30 августа правительственным силам при содействии Африканского корпуса Минобороны России удалось подавить выступление. В российском МИДе заявили, что ситуация находится под контролем законных властей. Вместе с тем президент Абдурахман Чиани до сих пор не появлялся на публике, и его местонахождение остается неизвестным.

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Столкновения начались глубокой ночью. Мятежники — солдаты с авиабазы и бойцы спецназа из фронтовых частей — захватили заложников, вырвались за пределы авиабазы и открыли огонь в районе международного аэропорта Диори-Хамани и правительственного квартала Плато.

Перестрелка завязалась на подступах к президентскому дворцу: бунтовщики попытались взять его штурмом, но были остановлены. Одновременно атаке подверглось здание гостелерадиокомпании Tele Sahel, которая была вынуждена прервать телеэфир. Параллельно с этим в мессенджерах и закрытых чатах распространялось аудиообращение от имени «Вооруженных сил восстановления родины», в котором мятежники заявляли о свержении действующей власти.

Одним из наиболее драматичных эпизодов мятежа стало нападение на отель Bravia.

На момент атаки в нем находились депутаты Конфедерации государств Сахеля, прибывшие на первую парламентскую сессию, а также сотрудники дипмиссии России во главе с послом Виктором Воропаевым. По данным посла, в тот вечер в отеле проходил торжественный ужин для делегатов, и ночью он слышал интенсивную стрельбу у стен гостиницы.

Мятежники предприняли попытку силового проникновения на территорию отеля и фактически поставили под угрозу жизни дипломатов.

Штурм был отражен силами оперативно отреагировавших подразделений местной жандармерии, которые заблокировали подходы к зданию и вынудили нападавших отступить. Позднее господин Воропаев подтвердил, что никто из российских граждан не пострадал, и не исключил, что за координацией бунта могли стоять внешние силы.

Решающую роль в стабилизации обстановки сыграло вмешательство бойцов Африканского корпуса Минобороны России. Российские военные специалисты дислоцируются на той же авиабазе №101, где и вспыхнул бунт. Это помогло им быстро ответить на просьбу руководства страны о помощи.

Совместно с подразделениями Президентской и Национальной гвардии Нигера они пошли на штурм позиций мятежников и в течение нескольких часов переломили ход боевых действий, выбив бунтовщиков из ключевых точек столицы. В МИД России заявили о солидарности с народом Нигера и указали, что ситуация находится под контролем законных властей во главе с президентом Абдурахманом Чиани.

Несмотря на то что военное командование отчиталось об аресте десятков зачинщиков мятежа и восстановлении порядка в столице, эксперты убеждены: говорить об окончательном преодолении кризиса пока преждевременно. Президент Чиани после сообщения о подавлении мятежа так и не появился на публике, а системные проблемы в вооруженных силах, которые и подтолкнули военнослужащих к мятежу, по-прежнему оказывают давление на руководство страны.

Причиной попытки вооруженного захвата власти эксперты называют растущее недовольство среди рядового и младшего офицерского состава армии Нигера.

Постоянные потери на фронте в борьбе с джихадистскими группировками в Сахеле, а также, как утверждают СМИ, задержки с выплатой зарплат спровоцировали кризис доверия к высшему командованию. Нигер уже сталкивался с подобными инцидентами в январе и июне 2026 года, когда атакам подвергались аэропорт и правительственные здания.

Для Африканского корпуса нынешняя ситуация также далеко не первый опыт кризисного реагирования в регионе. Ранее российские военные структуры уже оказывали оперативную поддержку властям Мали и Буркина-Фасо при отражении террористических угроз и попыток дестабилизации.

Арсений Иванов