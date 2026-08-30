«Барселона» согласовала с «Арсеналом» трансфер Жезуса за 10 млн евро

Барселона» достигла соглашения с лондонским «Арсеналом» о переходе нападающего Габриэля Жезуса. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, сумма сделки составит 10 млн евро плюс бонусы. Окончательное подтверждение трансфера ожидается после медицинского обследования футболиста, запланированного на 31 августа.

29-летний бразильский форвард выступал за «Арсенал» с 2022 года. За это время он провел 123 матча во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 22 результативные передачи. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года, при этом рыночная стоимость игрока оценивается в 17 млн евро.

Переговоры по трансферу длились несколько месяцев и ускорились после того, как попытки «Барселоны» подписать Хулиана Альвареса из «Атлетико» зашли в тупик. Жезус выразил готовность сменить клуб, поскольку в «Арсенале» он уступает место в основном составе Каю Хаверцу и Виктору Дьекерешу.