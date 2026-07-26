Певца обокрали посмертно

Как стало известно “Ъ”, в Генпрокуратуру обратился отец трагически погибшего весной 2024 года оперного певца Евгения Кунгурова. Он просит выяснить судьбу 14 концертных костюмов и пары дорогостоящих наручных часов, подаренных его сыну главой Чечни Рамзаном Кадыровым и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Кунгуров-старший настаивает, что его сын не покончил с собой, а стал жертвой умышленного убийства, замаскированного под суицид, вещи же были похищены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Кунгуров

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ Евгений Кунгуров

Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

По словам близких к семье Евгения Кунгурова источников, отец погибшего артиста 71-летний военный пенсионер Виктор Кунгуров принял решение подать очередную жалобу на действия следственных органов 18 июля. В этот день Кунгурову-младшему могло бы исполниться 43 года и близкие проводили траурные мероприятия в городе Заречном Свердловской области, где певец родился. В прошлом году на его могиле был открыт памятник, и на этот раз там собралось около полусотни человек.

«Виктор Евгеньевич Кунгуров доверяет только прокуратуре, поскольку лишь после вмешательства ее сотрудников расследование гибели его сына сдвинулось с мертвой точки»,— пояснил “Ъ” адвокат отца певца Евгений Черноусов. Он напомнил, что Следственный комитет России (СКР) дважды отказывал Виктору Кунгурову в возбуждении уголовного дела. С просьбой проверить ставшие известными ему новые факты признанный потерпевшим по делу пенсионер обратился лично к генпрокурору Александру Гуцану.

По данным “Ъ”, в жалобе Кунгуров-старший просит проверить, как из квартиры сына пропал «ряд дорогостоящих предметов, документов и электронных денежных средств».

Как уточнил господин Черноусов, речь идет о двух наручных часах, полученных Евгением Кунгуровым в подарок. Одни — от Рамзана Кадырова, главы Чечни, заслуженным артистом которой певец стал в 2014 году. По словам отца исполнителя, его сын надевал их весьма редко, на официальные приемы, потому что они стоили примерно $75–80 тыс. Вторые часы подарил глава МВД Владимир Колокольцев. Артист в 2019 и 2023 годах был отмечен нагрудным знаком «За содействие МВД» и медалью «За вклад в укрепление правопорядка».

Также Виктор Кунгуров утверждает, что с полки из спальни сына пропали его паспорт, диплом об окончании консерватории и копия свидетельства о рождении, оригинал которого был утерян. В обращении в Генпрокуратуру говорится о пропавшем со стены благодарственном письме от президента России «За активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад в реализацию приоритетных проектов» и портмоне артиста с двумя банковскими карточками. Наконец, потерпевший заявил о пропаже из шкафа 14 концертных костюмов Евгения Кунгурова.

В жалобе указано, что отец певца сразу после его гибели связывался с вдовой Ириной Мелединой и та якобы говорила, что «убиралась в квартире», но ни о каких вещах, документах или одежде не упоминала, зато сообщила, что помещение опечатано не было, а ключи от него вообще лежали рядом с телом Евгения Кунгурова на асфальте под окнами дома.

«Мы считаем, что было совершено еще одно преступление, кража в особо крупном размере (ст. 158 УК РФ)»,— заявил “Ъ” представитель Кунгурова-старшего, отметив, что заявления будут направлены в полицию и СКР.

Также, по его словам, прокуратуру снова просят настоять на активизации расследования гибели артиста и передаче всех материалов для обеспечения объективности и беспристрастности с районного уровня в столичный главк СКР.

Как рассказывал “Ъ”, 40-летний солист Калининградского музыкального театра заслуженный артист России Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года в Москве. Его тело нашли под окнами дома на Зоологической улице, где артист с женой снимали квартиру на девятом этаже. В мае 2024 и декабре 2025 года следователи в возбуждении дела отказывали, считая, что певец совершил суицид, а расследование о доведении до самоубийства началось почти через два года. Отец же артиста и его адвокат настаивают, что певец был убит в квартире, после чего преступление попытались замаскировать под суицид.

Сергей Сергеев