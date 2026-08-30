Из США депортировали блогера и правого активиста Майло Яннопулоса

США депортировали в Великобританию известного блогера и активиста правых взглядов Майло Яннопулоса. Об этом написали СМИ, включая Reuters и NBC News, со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности США (DHS). Там объяснили депортацию тем, что господин Яннопулос, законно въехав в США в 2019 году, оставался там дольше разрешенного срока, чем нарушил американские законы.

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) задержала Майло Яннопулоса 27 августа в аэропорту Нового Орлеана. В DHS сообщили, что ранее он не явился на слушания по делу о нарушении иммиграционных законов, так что 22 июля суд принял решение о его депортации из США. Сам господин Яннопулос пока никак не прокомментировал свое задержание и депортацию.

Майло Яннопулос — известный в правых кругах блогер и активист. Он, в частности, активно поддерживает антимиграционную политику президента США Дональда Трампа и рейды ICE по поимке нелегальных иммигрантов. В числе прочего он призывал устраивать облавы ICE у входов в супермаркеты в США.

Яна Рождественская