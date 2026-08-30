Из США депортировали блогера и правого активиста Майло Яннопулоса
США депортировали в Великобританию известного блогера и активиста правых взглядов Майло Яннопулоса. Об этом написали СМИ, включая Reuters и NBC News, со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности США (DHS). Там объяснили депортацию тем, что господин Яннопулос, законно въехав в США в 2019 году, оставался там дольше разрешенного срока, чем нарушил американские законы.
Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) задержала Майло Яннопулоса 27 августа в аэропорту Нового Орлеана. В DHS сообщили, что ранее он не явился на слушания по делу о нарушении иммиграционных законов, так что 22 июля суд принял решение о его депортации из США. Сам господин Яннопулос пока никак не прокомментировал свое задержание и депортацию.
Майло Яннопулос — известный в правых кругах блогер и активист. Он, в частности, активно поддерживает антимиграционную политику президента США Дональда Трампа и рейды ICE по поимке нелегальных иммигрантов. В числе прочего он призывал устраивать облавы ICE у входов в супермаркеты в США.
Иммиграционная и таможенная служба США (ICE), которая произвела задержание Майло Яннопулоса, в 2026 году также депортировала на Гаити 161 гражданина этой страны. Многие из депортированных гаитян ранее имели статус временной защиты (TPS), а часть была отправлена на Гаити после освобождения из тюрьмы. Администрация президента Дональда Трампа в июне разрешила отзывать статус TPS, который до этого был у почти 350 тысяч гаитян в США.
Действия ICE и администрации президента Дональда Трампа вызвали массовые протесты в стране: в январе 2026 года в Нью-Йорке состоялся марш против депортации мигрантов, к которому присоединились местные политики. В августе 2026 года американские правоохранительные органы вели «массовую кампанию слежки» за левыми организациями и активистами, выступавшими против ужесточения иммиграционных правил и операций ICE, обвиняя их в «заговоре против деятельности ICE». В ходе операций ICE в Миннеаполисе сотрудники убили двоих протестующих, а фактический глава Пограничного патруля США Грег Бовино был отстранен от руководства из-за критики жестоких действий агентов ICE и USBP.