Служба иммиграции и таможенного контроля США (Immigration and Customs Enforcement, ICE) создана в 2003 году при слиянии Службы иммиграции и натурализации и Таможенной службы США. Входит в структуру Министерства внутренней безопасности. В составе ICE есть два подразделения: Служба расследований внутренней безопасности (HSI) и Служба по обеспечению соблюдения законодательства и выдворению (ERO).

ICE вправе проводить операции по задержанию и выдворению нелегальных мигрантов и расследовать тяжкие транснациональные преступления, такие как терроризм, контрабанда и мошенничество. Сотрудники ICE, отвечающие за депортации, вправе носить служебный полуавтоматический пистолет SIG Sauer P320, карабин М-4 и помповое ружье Remington 870. Штаб-квартира находится в Вашингтоне. Число сотрудников — 21,8 тыс. человек, бюджет ICE в 2025 году составил $9,13 млрд.

Деятельность ICE неоднократно вызывала массовые волнения в США. Так, в 2017 году протесты начались из-за практики разлучения детей мигрантов и их родителей в центрах содержания ICE. После серии протестов президент Дональд Трамп запретил разделение семей. С января 2025 года в США несколько месяцев продолжались протесты против рейдов и массовой депортации, организованных ICE. 7 января 2026 года сотрудник ICE застрелил на митинге в Миннеаполисе 37-летнюю американку Рене Гуд, а 24 января агенты ICE убили 37-летнего американского гражданина Алекса Джеффри Претти. Убийства вызвали многотысячные протесты и беспорядки в штате Миннесота.