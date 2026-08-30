Запрещенная в РФ Meta заплатит американским штатам $17 млрд

На минувшей неделе в сфере информационно-коммуникационных технологий произошло знаковое событие: корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), которой принадлежат Facebook и Instagram (запрещены в РФ), согласилась выплатить коалиции американских штатов компенсацию в размере $17 млрд по иску о причинении психологического вреда подросткам и вызывании у них интернет-зависимости. Кроме того, она обязалась ввести ограничения на использование ее платформ несовершеннолетними из США. После этого ряд стран потребовали таких же самоограничений по отношению к их гражданам, в противном случае они грозят взять дело в свои руки.

Достигнутое в суде соглашение между корпорацией Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и группой американских штатов во главе с Калифорнией эксперты в США называют не иначе как вехой, и на то есть основания. Во-первых, инициаторам судебного иска к ИТ-гиганту удалось выбить из него обещание выплатить им приличную сумму в виде компенсаций. Около $12 млрд корпорация направит штатам в течение десяти лет (те обещают вложить их в проекты в сфере охраны психологического здоровья подростков), а если другие соцсети и мессенджеры (в том числе Snap, TikTok и YouTube) возьмут на себя аналогичные обязательства, то добавит к этой сумме еще $5 млрд.

А во-вторых, и это на самом деле важнее, она пообещала ввести на своих платформах ограничения для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет.

Им будет дозволено пользоваться ее сервисами не более двух часов в день (кроме с полуночи до шести часов утра, когда доступ будет полностью заблокирован). В ночное и школьное время вышеупомянутые соцсети не будут рассылать подросткам уведомления. Также несовершеннолетние не смогут увидеть статистику лайков и репостов на своих страницах и лишатся возможности создавать более одного аккаунта. Для снятия этих и других вводимых ограничений нужно будет согласие родителей молодых пользователей.

Подробнее — в материале «До 17 не беспокоить».