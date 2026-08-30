Петербурженка заняла первое место на межконтинентальном заплыве через Дарданеллы

Жительница Санкт-Петербурга Марина Короткова заняла первое место в своей возрастной категории на межконтинентальном заплыве через пролив Дарданеллы в Турции. Спортсменка стала победительницей своей категории по итогам соревнований, которые проходят в Турции. Информацию о результате приводит РИА Новости.

Госпожа Короткова выступала в возрастной категории 65–69 лет и преодолела дистанцию за 56 минут 54 секунды. Этот старт стал для нее первым заплывом через Дарданеллы. При этом ранее спортсменка уже участвовала в продолжительных заплывах: в июне она преодолела 150 км по Дону.

Всего в 39-м межконтинентальном заплыве через Дарданеллы приняли участие более 1,5 тыс. спортсменов, в том числе около 50 россиян. Еще одна представительница России Екатерина Барбашина стала третьей в категории среди женщин 35–39 лет.

Официальная длина дистанции составляет около 5 км. Однако, как отмечают организаторы, из-за сильного течения фактически пловцы преодолевают около 3–3,5 км.

Матвей Николаев