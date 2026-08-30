РСТ: сведений о пострадавших при крушении парома на Кипре россиянах пока нет

Подтвержденных сведений о присутствии российских граждан среди пассажиров парома, который перевернулся у берегов непризнанной Турецкой республики Северного Кипра, пока нет. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Организация продолжает следить за ситуацией, отметили в пресс-службе. «РСТ уточняет информацию о возможном присутствии российских организованных туристов среди пассажиров», — указывается в публикации.

В посольстве России на Кипре сообщали ТАСС, что у властей Северного Кипра пока нет информации о том, пострадали ли при крушении российские граждане. Дипмиссия продолжит прояснять этот вопрос, пообещали дипломаты.

Сегодня днем у берегов непризнанной Турецкой республики Северного Кипра перевернулся пассажирский паром с 279 людьми на борту. Инцидент произошел примерно в 2–2,5 км от побережья города Кирения. Капитан судна заметил поступление воды в носовую часть парома и попытался повернуть обратно к берегу, однако вскоре судно опрокинулось и начало тонуть. Власти Северного Кипра развернули спасательную операцию. По словам главы Кирении Мурата Шенкула, судьба 99 пассажиров пока неизвестна.