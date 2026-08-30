Премьер Черногории обвинил соседей в препятствовании вступлению страны в ЕС
Черногорский премьер Милойко Спаич обвинил «два государства региона» в планах дестабилизации Черногории на ее пути в Евросоюз. Хотя он не назвал конкретно ни одну соседнюю страну, практически никто в Черногории не сомневается, что премьер указал прежде всего на Сербию. В последнее время руководство двух соседних государств обменялось жесткими взаимными выпадами, что привело к новому обострению отношений между ними.
«У нас есть серьезная оперативная информация, что предстоящее завершение наших переговоров с ЕС о вступлении будет сопровождаться скоординированными гибридными действиями, в которые вовлечены официальные лица как минимум двух государств региона. Целью этих действий является дестабилизация Черногории при поддержке отдельных политиков и СМИ в нашей стране»,— объявил в конце минувшей недели в соцсетях Милойко Спаич.
Подробнее — в материале «Ъ» «Балканские соседи обменялись риторическими ударами».
В марте 2026 года на межправительственной конференции с ЕС в Брюсселе Черногория завершила переговоры по одному из пунктов программы вступления, после чего премьер Милойко Спаич заявил о готовности страны стать членом Евросоюза к 2028 году. Для этого Черногории предстоит завершить переговоры по 19 из 33 несогласованных областей до конца текущего года, что считается крайне сложной задачей. Еврокомиссар по расширению Марта Кос предупредила, что страны, которые подрывают ЕС изнутри, не могут стать его членами, и подчеркнула, что вступающие в союз должны быть сильными демократиями, способными противостоять вредоносному влиянию.
В июне 2024 года Хорватия пригрозила заблокировать вступление Черногории в Евросоюз после того, как черногорский парламент принял резолюцию о геноциде в Ясеноваце. Власти Хорватии расценили это как антихорватский жест и «политизацию жертв», принятый под давлением президента Сербии Александра Вучича. При этом Милойко Спаич изначально заверял, что резолюция не будет вынесена на голосование, но обещание не сдержал.
В феврале 2024 года президент Черногории Яков Милатович подал в отставку со всех постов в правящей партии, где он был заместителем лидера Милойко Спаича, что вызвало политическую нестабильность и угрозу досрочных выборов. Эксперты полагают, что Сербия может извлечь выгоду из этой ситуации, так как она не заинтересована в ускоренной евроинтеграции Черногории и стремится усилить свое влияние в регионе.