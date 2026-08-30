Составлено ИИ-Ассистентъ

В марте 2026 года на межправительственной конференции с ЕС в Брюсселе Черногория завершила переговоры по одному из пунктов программы вступления, после чего премьер Милойко Спаич заявил о готовности страны стать членом Евросоюза к 2028 году. Для этого Черногории предстоит завершить переговоры по 19 из 33 несогласованных областей до конца текущего года, что считается крайне сложной задачей. Еврокомиссар по расширению Марта Кос предупредила, что страны, которые подрывают ЕС изнутри, не могут стать его членами, и подчеркнула, что вступающие в союз должны быть сильными демократиями, способными противостоять вредоносному влиянию.

В июне 2024 года Хорватия пригрозила заблокировать вступление Черногории в Евросоюз после того, как черногорский парламент принял резолюцию о геноциде в Ясеноваце. Власти Хорватии расценили это как антихорватский жест и «политизацию жертв», принятый под давлением президента Сербии Александра Вучича. При этом Милойко Спаич изначально заверял, что резолюция не будет вынесена на голосование, но обещание не сдержал.

В феврале 2024 года президент Черногории Яков Милатович подал в отставку со всех постов в правящей партии, где он был заместителем лидера Милойко Спаича, что вызвало политическую нестабильность и угрозу досрочных выборов. Эксперты полагают, что Сербия может извлечь выгоду из этой ситуации, так как она не заинтересована в ускоренной евроинтеграции Черногории и стремится усилить свое влияние в регионе.