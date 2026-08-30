В Ленобласти водитель легковушки погиб после выезда на встречную полосу

Полиция проводит проверку после смертельного ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области. Авария произошла минувшей ночью, сообщили 30 августа в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло под Кингисеппом

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло под Кингисеппом

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По предварительным данным, на 37-м км дороги к КПП Усть-Луга 41-летний водитель «Черри Тиго», двигавшийся в сторону «Нарвы», выехал на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся с «Дэу Матизом» и грузовиком «Хово».

В результате аварии 32-летний водитель «Матиза» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Его 26-летнего пассажира госпитализировали. Медики оценили полученные им травмы как причинение легкого вреда здоровью.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Матвей Николаев