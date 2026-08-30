Яйца за год подорожапи на 33,3%

Оптовая стоимость яиц С1 в России на 23 августа составила 60 руб. за десяток, следует из мониторинга Eggpack.ru. Значение увеличилось на 33,3% год к году. Выраженный цикл роста прослеживается с июня. По сравнению с 31 мая оптовая стоимость яиц С1 выросла в 1,4 раза. Розничная цена самого доступного яйца, согласно Eggpack.ru, с конца мая остается стабильной, составляя 48–49 руб. за десяток. Но год к году значение выросло на 25,7%. Средняя стоимость десятка яиц в России на 24 августа, согласно Росстату, составила 93 руб. Рост год к году — на 13,3%.

Менеджер центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Марк Бойчук считает, что сейчас стоимость куриных яиц стабилизируется после летнего сезона. Эксперт напоминает, что к концу мая оптовые цены опускались до 25 руб. за десяток. Летом производители были вынуждены продавать яйца в сети в полтора раза ниже себестоимости (см. “Ъ” от 22 июня).

Цены на яйца подвержены выраженной сезонности, в то время как птицефабрики не могут столь оперативно корректировать их выпуск.

Летом спрос снижается и предложение его временно превышает, говорит господин Бойчук. С осени, по его словам, дисбаланс постепенно сокращается. В AD Libitum это связывают в том числе с возобновлением работы учебных заведений. Яйца практически гарантированно находятся в меню детских садов и школ, замечают там.

Подробнее — в материале «Как белки и желтки в колесе».