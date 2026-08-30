Как белки и желтки в колесе

С конца мая по конец августа оптовые цены на куриные яйца увеличились на 140%, а в годовом выражении — на треть. Частично скачок связан с сезонностью: осенью спрос на яйца растет, предложение падает. Но производители начинают перекладывать в цену и накопленный рост издержек. В результате средняя стоимость яиц в рознице на 24 августа прибавила 13,3% в годовом выражении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Оптовая стоимость яиц С1 в России на 23 августа составила 60 руб. за десяток, следует из мониторинга Eggpack.ru. Значение увеличилось на 33,3% год к году. Выраженный цикл роста прослеживается с июня. По сравнению с 31 мая оптовая стоимость яиц С1 выросла в 1,4 раза. Розничная цена самого доступного яйца, согласно Eggpack.ru, с конца мая остается стабильной, составляя 48–49 руб. за десяток. Но год к году значение выросло на 25,7%. Средняя стоимость десятка яиц в России на 24 августа, согласно Росстату, составила 93 руб. Рост год к году — на 13,3%.

Менеджер центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Марк Бойчук считает, что сейчас стоимость куриных яиц стабилизируется после летнего сезона. Эксперт напоминает, что к концу мая оптовые цены опускались до 25 руб. за десяток. Летом производители были вынуждены продавать яйца в сети в полтора раза ниже себестоимости (см. “Ъ” от 22 июня).

Цены на яйца подвержены выраженной сезонности, в то время как птицефабрики не могут столь оперативно корректировать их выпуск.

Летом спрос снижается и предложение его временно превышает, говорит господин Бойчук. С осени, по его словам, дисбаланс постепенно сокращается. В AD Libitum это связывают в том числе с возобновлением работы учебных заведений. Яйца практически гарантированно находятся в меню детских садов и школ, замечают там.

Одновременно осенью, по мнению аналитиков AD Libitum, с рынка могут уходить излишки предложения. Это происходит за счет сворачивания производства в личных подсобных хозяйствах, работающих без специальных помещений. Сейчас, впрочем, наращивает предложение и бизнес. Согласно Росстату, в январе—июле российские сельхозорганизации выпустили 23,71 млрд яиц. Год к году значение прибавило 2,2%. Это произошло, несмотря на сокращение рентабельности производства яиц с 38,8% в 2024 году до 5,5% в 2026 году.

Марк Бойчук замечает, что на цены сейчас может влиять в том числе накопленный рост издержек. Подорожали кормовые добавки, логистика, топливо, выросли зарплаты, перечисляет он. Эксперт напоминает, что в период демпинга они долго не перекладывались в цену. Он предполагает, что рост оптовых цен сохранится, хотя вряд ли станет таким выраженным, как в 2023 году, когда яйца за год подорожали на 60%.

Источник “Ъ” среди производителей яиц говорит, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки, особенно если продукцию приходится отправлять дальше чем на 800 км. Он не исключает, что дорожать яйца будут как минимум до октября.

В конце года, впрочем, тренд тоже вряд ли изменится. Для яиц есть два периода пикового спроса — Пасха и Новый год, к которым производители часто повышают цены, рассуждает собеседник “Ъ”.

Сам по себе рост оптовых цен в случае с яйцами полностью не перекладывается в розницу. Продукт входит в категорию социально значимых, и ритейлеры могут удерживать на одну из позиций ассортимента цену ниже закупочной. Но господин Бойчук замечает, что, если рост закупочной стоимости окажется выраженным, в итоге он будет отражен в новых условиях контрактов между производителями и торговыми сетями.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова