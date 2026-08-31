Петербуржцы стали хуже справляться с ипотекой

Совокупная задолженность населения РФ по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) выросла в июле 2026 года на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, говорится в обзоре рынка ИЖК Банка России, опубликованном в минувшую пятницу. На 1 августа задолженность жителей СЗФО по жилищным кредитам достигла 2,4 трлн рублей. Половина кредитного портфеля приходится на Петербург — 1,2 трлн рублей. Показатель просроченной задолженности в Северной столице за год увеличился на 54%. Эксперты видят в этом влияние макроэкономических факторов на платежеспособность населения и его возможности по обслуживанию долга, но не ожидают массового ухудшения платежной дисциплины в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным ЦБ РФ, за год объем выданных займов на жилье увеличился в Северной столице на 11,6%, или 133 млрд рублей. При этом объем просроченной задолженности по ипотеке в Петербурге в июле текущего года был равен 11,7 млрд рублей, что на 54% (или на 4,13 млрд рублей) больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В Ленинградской области объем жилищных кредитов, взятых физическими лицами, на 1 августа был равен 371,9 млрд рублей. За год показатель увеличился на 40,8 млрд рублей (12,3%). Объем просроченной задолженности по ипотеке в 47-м регионе достиг 4,06 млрд рублей, рост составил 1,38 млрд, или 12,3%.

Меньше всего ипотечных кредитов в СЗФО взяли жители Псковской области: их задолженность к началу месяца составила 51,1 млрд рублей (прирост за год на 5,04 млрд, или 10,9%), в том числе просроченная — 376 млн (прирост за год 72 млн, или 26,2%).

Данные Петростата показывают, что просроченная задолженность по зарплате в Петербурге в июле 2026 года выросла до 31,9 млн рублей. По сравнению с августом 2025-го (800 тыс. рублей) показатель увеличился в десятки раз. Организации Ленинградской области на 1 августа задолжали по зарплате 73,6 млн рублей, что больше показателя за июль 2025 года (18,9 млн) в 3,9 раза.

По мнению учредителя и директора портала «Всеостройке.рф» Светланы Опрышко, причины заметного роста объема просроченных кредитов в Петербурге и не такой высокий показатель в Ленобласти — в различиях масштаба кредитного портфеля. При большом объеме выданных ссуд даже незначительный процент просрочки в портфеле дает заметную абсолютную цифру. Основная же причина роста просрочки кроется в макроэкономической среде: высокие ставки рыночной ипотеки и ужесточение условий льготных программ снижают платежеспособность населения, делая обслуживание долга более обременительным.

Кроме того, различается и структура спроса. «С учетом высокой концентрации дорогого жилья в Санкт-Петербурге любой финансовый сбой заемщика оборачивается значительной суммой просрочки. В области же преобладают более скромные по размеру кредиты, устойчивые к колебаниям доходов»,— объясняет эксперт.

Коммерческий директор девелоперской компании Unikey Юлия Ружицкая добавляет, что в Петербурге больше заемщиков, которые брали ипотеку в период низких ставок и льготных программ. Когда ставки выросли, а доходы не успели адаптироваться, нагрузка на бюджет семьи увеличилась. В Ленобласти доля таких заемщиков ниже, а часть кредитов оформлялась на более длительный срок с меньшим ежемесячным платежом.

«На вторичном рынке Петербурга просрочка за семь месяцев 2026 года выросла на 20% и достигла 10,9 млрд рублей, впервые превысив 1,1% совокупной задолженности. Это указывает на то, что проблема затрагивает не только новостройки, но и готовое жилье»,— приводит цифры представитель девелоперской компании.

Управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева констатирует, что рост просроченной задолженности по ипотеке в Петербурге и Ленинградской области в первую очередь связан с тем, что общий уровень долговой нагрузки населения сейчас довольно высокий, а реальные доходы заметно просели. «Раньше ситуацию во многом сглаживал рост заработных плат. Ипотечный платеж оставался, например, на уровне 30 тыс. рублей, но через несколько лет при увеличении доходов семьи эта сумма воспринималась как значительно меньшая нагрузка. Фактически платеж постепенно обесценивался относительно дохода. Сейчас такого эффекта в прежнем масштабе нет. Напротив, фиксированный ипотечный платеж ощущается домохозяйствами все тяжелее»,— поясняет аналитик.

При этом опрошенные эксперты сходятся во мнении, что прямой зависимости между увеличением объема просроченной задолженности граждан по ипотеке и ростом задолженности предприятий по заработной плате в агломерации нет. Госпожа Ружицкая обращает внимание, что долги по зарплате и в городе, и в области несопоставимы с объемом ипотечной просрочки. «Более значимыми причинами являются рост процентных ставок, снижение реальных доходов населения, а значит, и покупательной способности, увеличение долговой нагрузки, рост цен на товары и услуги и инфляция»,— подчеркивает коммерческий директор Unikey.

Госпожа Опрышко полагает, что до конца года объемы выдачи ипотеки в агломерации продолжат увеличиваться, но в большинстве своем за счет рыночного сегмента, доля которого по числу сделок уже превысила 60%. Однако резкого всплеска не будет, предполагает эксперт: пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сужается, а в ЦБ не исключают и ее роста, что делает рыночную ипотеку менее предсказуемой и более дорогой.

«Если говорить о льготной ипотеке, ажиотажный спрос на нее пришелся на конец 2025-го — начало 2026-го и июнь 2026 года, исчерпав в том числе и спрос будущих периодов. Так что новые изменения, если и последуют, уже не вызовут массового всплеска,— дает оценку представитель "Всеостройке.рф".— Что касается способности населения выплачивать кредиты, то риски сохраняются, но носят локальный характер. Массового ухудшения платежной дисциплины не ожидается».

Госпожа Ружицкая предполагает, что на рынок недвижимости окажут изменения по семейной ипотеке с 1 октября. В меньшей мере может оживить рынок снижение ключевой ставки ЦБ РФ.

Несмотря на стабильную занятость в агломерации, в зонах риска здесь находятся сферы строительства, обрабатывающие производства, транспорт. И если задолженность по зарплате будет расти, это будет указывать на напряжение в отдельных отраслях, которое также будет отражаться на покупательной способности населения.

«Уже сейчас банки не одобряют кредиты заемщикам с высокой кредитной нагрузкой, поэтому я бы не стала ждать высокого спроса даже на льготные ипотечные продукты со стороны населения, так как нужно соответствовать не только критериям семейной ипотеки, но и быть минимально рискованным заемщиком для банка. Под этим подразумевается отсутствие задолженности по налогам, штрафам, хорошая кредитная история и минимальная кредитная нагрузка»,— резюмирует участник рынка.

Александра Тен