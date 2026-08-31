Дни рождения
Сегодня исполняется 75 лет кинорежиссеру народному артисту РФ Алексею Учителю
Алексей Учитель
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Его поздравляет худрук Государственного театра наций народный артист РФ Евгений Миронов:
— Дорогой Алексей Ефимович! Поздравляю Вас с юбилеем! Это слово никак не вяжется с Вами. Вы не перестаете удивлять. Каждая Ваша новая работа не похожа на предыдущую. Это всегда поиск, часто сложный и мучительный. Мне трижды довелось работать с Вами, и я на себе испытал Вашу бескомпромиссность, порой жесткость не только по отношению к Вашей команде, но в первую очередь к себе. И когда потом на экране видишь тонкую, легкую, иногда щемящую и всегда достоверную атмосферу, понимаешь, что все эти муки творчества стоили такого результата. Еще раз поздравляю, желаю здоровья и новых открытий! Обнимаю.
Сегодня исполняется 55 лет скрипачу народному артисту РФ Вадиму Репину
Вадим Репин
Фото: Андрей Степанов / Коммерсантъ
Его поздравляет пианист, педагог народный артист РФ Николай Луганский:
— Дорогой Вадик! От души поздравляю тебя с чудесной датой! Наконец ты стал круглым отличником по возрасту. А замечательным, изумительным музыкантом, руководителем фестиваля, ярким мужчиной, мужем, отцом и настоящим другом ты был всегда! Пусть всегда светит тебе путеводная звезда и все сбывается! Будь счастлив!