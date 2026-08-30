Бизнес не пропустил «концерт»

VIP-статус в столичном ночном клубе или бокал пива в обмен на билет: российский бизнес пытается заработать на ажиотаже вокруг неопределенности с концертом Канье Уэста. Компании публикуют десятки роликов в соцсетях, высмеивая возможную отмену выступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

В Москве заведение Brasserie 2.0 угощает обладателей билетов бокалом темного пива. В воронежской «Гармошке» таких гостей бесплатно поят хреновухой с огурцами. А петербургский ресторан «Палкинъ» предлагает скидку 15%. И это становится хорошей рекламой, рассказала генеральный директор SMM-агентства Soyka Екатерина Козырева:

«Производство такого ситуативного контента, как мы сейчас видим вокруг концерта Канье Уэста, очень классно, хорошо работающая и веселая часть работы любого SMM-специалиста. Причем неважно, речь про очень крупный бренд, например ритейл-сеть, или о какой-то небольшой компании, в частности, локальном кафе, пабе, использующих этот информационный повод.

По статистике нашего агентства, такие истории лучше всего работают и позволяют получить на аккаунт компании больше охвата, просмотров, реакций. Бренд таким образом встраивается в информационное поле, которое уже существует, отвечает на вопросы, мысли людей и таким образом ненавязчиво о себе напоминает.

Здесь очень важно, правда, не скатиться в какой-то кринж, а сделать это действительно забавно, весело, элегантно и в том стиле, в котором бренд может себе позволить.

Если мы возьмем какой-нибудь хулиганские Burger King или Vizit, то их тактика и мемы точно не подойдут, например, "Газпрому". Но даже в более жестких рамках на корпоративном языке все равно можно улыбнуться, повеселиться, придумать что-то остроумное, просто это будет немножко сложнее».

Поддержать людей, которые уже оплатили вход на шоу Канье Уэста решил и малый бизнес. Например, музыкальный лейбл из Новосибирска предложил местным жителям бесплатно записать трек или пройти обучение в обмен на предоставление билета на концерт рэпера. Инфоповод используют даже региональные клиники, которые по той же схеме предлагают скидку на свои услуги, говорит владелец маркетингового агентства «Команда Фирсанова» Анатолий Фирсанов:

«Приезд Канье Уэста и анонс его концерта — это нонсенс. Как много положительных и интересных событий происходит за последние пару лет? Мы настолько привыкли жить в каком-то напряженном контексте, что хороших новостей как будто бы и не так много.

Сами компании уже подзабыли, каково это — использовать инфоповод в свою пользу. "Колобок", "Человек-паук" и концерт Канье Уэста стали событиями, которые дают глоток свежего воздуха. Видим только бренды, которые использовали этот контекст и на этом хайпе решили прокатиться.

Региональные компании используют, например, когда предлагают скидку на МРТ в обмен на предоставление билета на концерт Канье Уэста. Они привлекают к себе внимание и получают аудиторию микроинфлюенсеров. Есть какое-то количество крупных брендов, которые к этому присоединяются, но, к моему сожалению, таковых на самом деле очень мало. Если вспомнить начало 2010-х или, например, 2020-х, то происходило гораздо большее количество событий, когда даже промоакции были связаны с флешмобами, проходящими в сети».

Ранее “Ъ FM” рассказывал, как бренды использовали сам повод приезда Канье Уэста в Санкт-Петербург. Например, калининградская сеть Spar запускала розыгрыш двух билетов в фан-зону и на перелет в Северную столицу. Бренд Vizit предлагал обменять билеты на презервативы. К инфоповоду подключались и риелторы в Барнауле. Они генерировали ИИ-картинки с Канье, выбирающим квартиру. Другие бренды с помощью нейросетей «заставили» рэпера готовить салаты и лепить глиняные горшки.

Ангелина Зотина