Йе продиктовал отелям новый ценник

«Ажиотаж такой же, как вокруг Петербургского международного экономического форума». Концерт рэпера Йе (более известного под псевдонимом Канье Уэст) в Санкт-Петербурге значительно подстегнул спрос на поездки в город. Выступление артиста пройдет на «Газпром-Арене» 10 и 11 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Randall Hill / Reuters Фото: Randall Hill / Reuters

Количество заказов железнодорожных билетов на эти даты выросло в 41 раз, авиа — в 16, рассказали “Ъ FM” в сервисе путешествий Tutu.ru. В ближайшей гостинице к стадиону на дни концерта уже нельзя забронировать номер, убедился “Ъ FM”. Вскоре свободных мест не будет и в других локациях, допускает владелец отеля «Гельвеция» в центре Петербурга Юнис Теймурханлы:

«Вчера в течение двух часов после объявления о концерте мы получили огромное число бронирований. Такое бывает обычно перед ПМЭФ. У нас работали все источники бронирования, и такие мероприятия сильно подстегивают спрос. Премиальные лакшери-гостиницы получат ту самую аудиторию, которая едет на концерт. Конечно же, номеров сейчас в бронировании уже практически нет. Мы оставили несколько номеров на всякий случай, если спрос будет совсем уж зашкаливающий. Может быть, мы введем пакеты, когда вы продаете не сутки, а, например, на два или даже три дня.

Цена на номера в отелях дорожает прежде всего в хороших локациях — люди не только едут на концерт, но и планируют получить весь пакет удовольствия. Прежде всего будут заполняться гостиницы в центральной части города в таких районах, как Исаакиевская площадь, Невский проспект, места недалеко от Московского вокзала — там как раз находится мой отель.

Что касается того, где может остановиться сам Канье Уэст, это должен быть сетевой или бывший сетевой отель. С вероятностью 90% — один из тех, что расположены на Исаакиевской площади. Как правило, когда заселяется артист такого уровня, ставится задача зарезервировать большой отель, куда бы поместилась очень большая делегация. Так же жестко ставятся вопросы безопасности. Например, во время визита Мадонны в Санкт-Петербург отель выбирался по такому принципу: никакие здания не должны были располагаться напротив окон номеров».

Российский бизнес тоже отреагировал на концерт Канье Уэста.

Например, в соцсетях производителя презервативов Vizit появилось изображение: сфера, с которой обычно выступает рэпер, показана в виде продукции компании. А сервис кикшеринга «Юрент» выложил фото, где Канье Уэст едет на фирменном самокате. Впрочем, далеко не все бренды спешат использовать громкий инфоповод, говорит глава отдела Digital & SMM в Greative Валентина Чибисова:

«Сам факт того, что к нам приезжает международный исполнитель в текущих условиях, — довольно редкая история. Поэтому, конечно, самые быстрые, самые смелые бренды будут использовать это событие как информационный повод. Фигура Канье Уэста достаточно неоднозначная, но как раз таки этим он порождает вокруг себя мемы, которые лучше всего ложатся в канву контента в social media.

Если говорить про репутационные риски, конечно, они есть, и аккуратные крупные компании не будут использовать эту новость, как бы ни хотели. Им просто не согласуют такие идеи. Те примеры, которые мы видим, я думаю, получат отклик у той аудитории, на которую такой маркетинг рассчитан».

По ее словам, причина — скандальная репутация артиста.

Ранее “Ъ FM” рассказывал, что все билеты на концерт Канье Уэста скупили в течение нескольких часов после начала продаж. Самый дорогой — в ложу — стоил 160 тыс. руб. Некоторые фанаты рэпера думали, что в эту сумму входит бронь всего помещения на 12 человек. В соцсетях завирусился ролик, где одна из покупательниц с удивлением узнает, что 160 тыс. руб. — это цена лишь одного VIP-места.

Никита Путятин