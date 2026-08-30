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В сторону Московского региона за неделю летели 1,5 тыс. беспилотников

За период с 22 по 30 августа в сторону Московского региона были направлены 1,5 тыс. беспилотников ВСУ. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Большую часть беспилотников средства ПВО уничтожили на дальних подступах к столице. Еще 50 дронов ликвидировали на подлете к городу.

Как сообщало Минобороны 28 августа, за неделю средства ПВО России уничтожили более 5,9 тыс. беспилотников летательного типа, 14 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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