Российские силы ПВО за неделю сбили 5,9 тыс. БПЛА и 14 ракет «Фламинго»

Российские средства ПВО за неделю уничтожили более 5,9 тыс. беспилотников летательного типа, 14 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 80 управляемых авиабомб ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

За тот же период вооруженные силы РФ поразили восемь судов, действовавших в интересах Украины. Из них — шесть сухогрузов и два танкера, следует из пресс-релиза. Кроме того, российским войскам удалось вывести из строя объекты инфраструктуры украинских портов, которые обеспечивали прием и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. При атаке применялись высокоточное оружие и беспилотники большой дальности.