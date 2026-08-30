В Госдуме «всячески пытаются отучить» россиян от VPN

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский («Единая Россия») заявил, что необходимо «отучать» граждан постоянно пользоваться VPN-сервисами. Таким мнением депутат поделился на полях Фестиваля новых медиа, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Мы всячески пытаемся отучить, особенно молодежь, находиться в интернете с постоянно включенным VPN, потому что это небезопасно», — сообщил господин Боярский. По его словам, такие сервисы могут завести «в те уголки интернета», от опасности которых государство «всеми своими ресурсами пытается оградить» граждан. Депутат заявил, что «злоупотреблять этими сервисами точно не стоит» и что сам он VPN не пользуется.

Власти уже реализовали комплекс мер по ограничению использования VPN. От операторов цифровых платформ и соцсетей потребовали выявлять и ограничивать доступ пользователей, использующих VPN, под угрозой лишения аккредитаций и льгот. Активным блокированием сервисов занимается Роскомнадзор. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что для обычных пользователей никакой ответственности за использование VPN нет.