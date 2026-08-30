Петербуржца задержали после нападения на водителя с угрозой пистолетом

В Колпинском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, который во время дорожного конфликта избил другого водителя и угрожал ему предметом, похожим на пистолет. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, днем 29 августа в полицию обратился 43-летний житель Колпино. По его словам, конфликт произошел у дома на Заводской улице. Во время ссоры оппонент ударил его рукой по лицу, после чего достал предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать им.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали 42-летнего мужчину и изъяли у него аэрозольный пистолет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Согласно УК РФ, максимальное наказание по ней предусматривает до семи лет лишения свободы. Также суд может назначить штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за период от трех до четырех лет или принудительные работы на срок до пяти лет.

Матвей Николаев