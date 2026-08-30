Спрос на новостройки в Мурманской области вырос на 28% за год

В Мурманской области в первом полугодии 2026 года зарегистрировали 280 договоров долевого участия на приобретение квартир в новостройках. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра, пишет РБК Мурманск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число сделок по арктической ипотеке в Мурманской области выросло на 85%

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Число сделок по арктической ипотеке в Мурманской области выросло на 85%

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Почти половина сделок — 143 ДДУ — пришлась на программу «Арктическая ипотека». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 60%. В целом число зарегистрированных договоров долевого участия за год выросло на 28%.

В Росреестре отмечают, что интерес жителей региона к новостройкам заметно увеличился с 2025 года. Тогда было зарегистрировано 698 ДДУ против 78 годом ранее — почти в девять раз больше.

Наиболее востребованными остаются квартиры в мурманских жилых комплексах «Глоракс Кольский», «Русский» и «Северное сияние». В каждом из них реализовано более половины квартир. В ЖК «Маяк» продано почти три четверти лотов.

Одновременно растет число сделок с использованием арктической ипотеки. За год количество зарегистрированных объектов недвижимости, приобретенных по этой программе, увеличилось на 85% — с 268 до 496.

Всего с момента запуска программы в 2023 году арктической ипотекой в Мурманской области, по данным региональных властей, воспользовались около 2,7 тыс. семей. Общая сумма выданных кредитов составила 9,52 млрд рублей.

Матвей Николаев