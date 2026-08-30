В четырех районах Петербурга завершили реконструкцию теплосетей у школ и детсадов

В Санкт-Петербурге завершили реконструкцию тепловых сетей на территориях 19 образовательных и социальных учреждений. Работы провели перед началом нового учебного года в Выборгском, Невском, Приморском и Колпинском районах, сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед 1 сентября в Петербурге реконструировали теплосети у 19 образовательных объектов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Перед 1 сентября в Петербурге реконструировали теплосети у 19 образовательных объектов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В ходе работ старые трубы заменили на 657 метров современных гибких трубопроводов, оснащенных системой дистанционного контроля. Она круглосуточно отслеживает состояние изоляции и позволяет оперативно выявлять возможные утечки.

Основной объем работ выполнили во время летних каникул. Новые коммуникации разместили в монолитных бетонных каналах, обеспечивающих дополнительную защиту трубопроводов. После завершения реконструкции территории учреждений благоустроили к началу занятий.

В Приморском районе работы провели на шести объектах, среди которых детский сад №9, школа №617 и гимназия №631. Еще шесть учреждений расположены в Невском районе, в том числе социально-реабилитационный центр и школа №345.

В Колпинском районе теплосети обновили на территориях школы №456, начальной школы №258 и двух детских садов. В Выборгском районе реконструкция затронула школы №97, №92 и №117.

Матвей Николаев