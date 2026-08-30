Алексей Кабочкин признал вину в организации ОПС в Шереметьево

Следственный комитет России подготовил для отправки в Генпрокуратуру уголовное дело Алексея Кабочкина (Рязанец). Следствие считает его одним из лидеров подмосковной лобненской группировки и создателем организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося хищением средств пассажиров, в том числе участников СВО, в аэропорту Шереметьево. Рязанец сначала отвергал претензии следствия, затем вину признал, но его показания могут облегчить участь других фигурантов расследования.

По данным “Ъ”, Алексей Кабочкин вместе со своими адвокатами 24 августа в столичном СИЗО №5 («Водник») подписал протокол об ознакомлении с материалами своего уголовного дела. В ближайшие дни оно поступит в Генпрокуратуру, которой закон отводит десять суток на утверждение обвинительного заключения, а затем — в Химкинский горсуд, где пройдет процесс.

Алексея Кабочкина, известного в определенных кругах как Рязанец, правоохранители считают одним из лидеров лобненской группировки, возглавляемой Игорем Бардиным (Барсик). По версии Следственного комитета России, они оба и решили в 2018 году создать преступное сообщество с целью «совершения имущественных преступлений» против пассажиров аэропорта Шереметьево.

В ОПС входило более четырех десятков человек, составивших несколько подразделений — «попрошайки», «зазывалы», таксисты, «спортсмены» (силовой блок), а также группа местных полицейских, которые прикрывали остальных.

Действовали злоумышленники, по данным правоохранителей, под прикрытием ООО «Вега» — работавшей в аэропорту компании по оказанию транспортных и других услуг. Поначалу особое внимание фигуранты уделяли иностранцам, а с начала 2022 года — участникам СВО. Последние представлялись легкими жертвами: обычно не торговались, на поездки и дополнительные услуги соглашались быстро, иногда бывали в состоянии алкогольного опьянения, что облегчало аферистам задачу.

Подробнее — в материале «Лобненский взял на себя».