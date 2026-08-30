Алексей Кабочкин признал вину в организации ОПС в Шереметьево
Следственный комитет России подготовил для отправки в Генпрокуратуру уголовное дело Алексея Кабочкина (Рязанец). Следствие считает его одним из лидеров подмосковной лобненской группировки и создателем организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося хищением средств пассажиров, в том числе участников СВО, в аэропорту Шереметьево. Рязанец сначала отвергал претензии следствия, затем вину признал, но его показания могут облегчить участь других фигурантов расследования.
По данным “Ъ”, Алексей Кабочкин вместе со своими адвокатами 24 августа в столичном СИЗО №5 («Водник») подписал протокол об ознакомлении с материалами своего уголовного дела. В ближайшие дни оно поступит в Генпрокуратуру, которой закон отводит десять суток на утверждение обвинительного заключения, а затем — в Химкинский горсуд, где пройдет процесс.
Алексея Кабочкина, известного в определенных кругах как Рязанец, правоохранители считают одним из лидеров лобненской группировки, возглавляемой Игорем Бардиным (Барсик). По версии Следственного комитета России, они оба и решили в 2018 году создать преступное сообщество с целью «совершения имущественных преступлений» против пассажиров аэропорта Шереметьево.
В ОПС входило более четырех десятков человек, составивших несколько подразделений — «попрошайки», «зазывалы», таксисты, «спортсмены» (силовой блок), а также группа местных полицейских, которые прикрывали остальных.
Действовали злоумышленники, по данным правоохранителей, под прикрытием ООО «Вега» — работавшей в аэропорту компании по оказанию транспортных и других услуг. Поначалу особое внимание фигуранты уделяли иностранцам, а с начала 2022 года — участникам СВО. Последние представлялись легкими жертвами: обычно не торговались, на поездки и дополнительные услуги соглашались быстро, иногда бывали в состоянии алкогольного опьянения, что облегчало аферистам задачу.
Подробнее — в материале «Лобненский взял на себя».
Уголовное дело Алексея Кабочкина, которого следствие считает одним из лидеров лобненской группировки, насчитывает 57 эпизодов, включая создание преступного сообщества, мошенничество, вымогательство и кражи. По версии следствия, преступное сообщество было создано им и Игорем Бардиным в начале 2018 года для совершения имущественных преступлений против пассажиров аэропорта Шереметьево. Для маскировки ОПС использовало ООО «Вега», компанию по оказанию транспортных и других услуг, которой руководил Кабочкин. При этом Алексей Кабочкин утверждал, что его предпринимательская деятельность в аэропорту была абсолютно легальной, однако признал вину в июне 2026 года.
В ОПС входило несколько структурных подразделений: «попрошайки», «зазывалы», таксисты, «спортсмены», а также группа сотрудников линейного отдела полиции аэропорта. По материалам дела, «попрошайки» выпрашивали деньги у военнослужащих, рассказывая истории о краже билетов и кошельков, а «зазывалы» отправляли их к таксистам, которые предлагали услуги по многократно завышенным ценам. После февраля 2022 года особое внимание преступники стали уделять участникам СВО, используя их возможное алкогольное опьянение для облегчения хищений. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, по отдельным эпизодам составляла от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.
В настоящее время в Химкинском городском суде Московской области слушаются дела участников данного ОПС, так как следствие отправляет обвиняемых небольшими группами. Например, 23 июля 2026 года суд начал рассмотрение дела таксистов Анварджона Маллаева, Огсена Манукяна, Юсуфа Тамалова, Дениса Терехова и Артура Юсупова, которым вменяется участие в ОПС, мошенничество, грабеж, разбой и вымогательство. Ранее, 17 августа 2026 года, Генпрокуратура направила в суд дело группы «зазывал», а некоторые таксисты уже получили сроки лишения свободы от 10 до 17 лет.