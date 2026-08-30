Минтранс не будет отменять запрет на ночные прогулки по Неве во время развода мостов
Минтранс России не планирует отменять запрет на движение маломерных судов по Неве в Санкт-Петербурге во время развода мостов. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Маломерным судам оставили запрет на движение по Неве во время развода мостов
Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ
Ограничение действует с 1 марта 2026 года. С 23:00 до 05:00 маломерным судам запрещено находиться на Неве, а также на Малой Неве и Большой Невке. Запрет распространяется на время ночной разводки мостов.
В Минтрансе объяснили решение необходимостью обеспечить безопасность судоходства. В период разводки мостов по Неве проходят караваны крупных грузовых судов, а присутствие в акватории небольших катеров и лодок увеличивает риск столкновений и других происшествий.
Российский союз туриндустрии ранее просил разрешить маломерным судам участвовать в ночных прогулках при соблюдении требований безопасности. Однако ведомство отказалось пересматривать действующие ограничения, подчеркнув, что безопасность судоходства имеет приоритет над организацией туристических прогулок.