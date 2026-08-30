Минтранс не будет отменять запрет на ночные прогулки по Неве во время развода мостов

Минтранс России не планирует отменять запрет на движение маломерных судов по Неве в Санкт-Петербурге во время развода мостов. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маломерным судам оставили запрет на движение по Неве во время развода мостов

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ Маломерным судам оставили запрет на движение по Неве во время развода мостов

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Ограничение действует с 1 марта 2026 года. С 23:00 до 05:00 маломерным судам запрещено находиться на Неве, а также на Малой Неве и Большой Невке. Запрет распространяется на время ночной разводки мостов.

В Минтрансе объяснили решение необходимостью обеспечить безопасность судоходства. В период разводки мостов по Неве проходят караваны крупных грузовых судов, а присутствие в акватории небольших катеров и лодок увеличивает риск столкновений и других происшествий.

Российский союз туриндустрии ранее просил разрешить маломерным судам участвовать в ночных прогулках при соблюдении требований безопасности. Однако ведомство отказалось пересматривать действующие ограничения, подчеркнув, что безопасность судоходства имеет приоритет над организацией туристических прогулок.

Матвей Николаев