Путин поздравил Лукашенко с 72-летием по телефону
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Разговор состоялся после завершения белорусским лидером рабочего визита в Москву, сообщила пресс-служба Кремля. Александру Лукашенко 72 года. День рождения президент Белоруссии отмечает 30 августа.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Ранее на сайте Кремля было опубликовано поздравление Путина. В нем российский президент отметил вклад Лукашенко в социально-экономическое развитие Белоруссии, защиту ее интересов и укрепление отношений между двумя странами.
Владимир Путин также подчеркнул значение взаимодействия Москвы и Минска для развития Союзного государства и сообщил о намерении продолжать совместную работу над расширением двустороннего сотрудничества и интеграционных процессов.