Путин поздравил Лукашенко с 72-летием по телефону

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения. Разговор состоялся после завершения белорусским лидером рабочего визита в Москву, сообщила пресс-служба Кремля. Александру Лукашенко 72 года. День рождения президент Белоруссии отмечает 30 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Ранее на сайте Кремля было опубликовано поздравление Путина. В нем российский президент отметил вклад Лукашенко в социально-экономическое развитие Белоруссии, защиту ее интересов и укрепление отношений между двумя странами.

Владимир Путин также подчеркнул значение взаимодействия Москвы и Минска для развития Союзного государства и сообщил о намерении продолжать совместную работу над расширением двустороннего сотрудничества и интеграционных процессов.