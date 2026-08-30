Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с 72-м днем рождения. Текст обращения опубликовала пресс-служба Кремля.

«Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение дружественных отношений между нашими странами, а также в совершенствование институтов Союзного государства», — отметил Владимир Путин. Он выразил надежду на продолжение совместной работы по развитию сотрудничества в разных сферах и продвижению интеграции.

«Дорожу взаимопониманием и доверием, установившимися между нами», — подчеркнул российский президент. Владимир Путин также отметил роль белорусского президента в «успешном социально-экономическом развитии» Беларуси и «защите ее интересов на международной арене».

Вчера завершился двухдневный рабочий визит Александра Лукашенко в Россию. Вчера белорусский президент встретился с Владимиром Путиным в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Ранее он также провел переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.