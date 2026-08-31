Теннис

Рейтинг ATP

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12 800 баллов. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7790. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7160. 4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4640. 5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 3770. 6 (6). Флавио Коболли (Италия) — 3720. 7 (7). Алекс де Минаур (Австралия) — 3650. 8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3580. 9 (9). Бен Шелтон — 3480. 10 (10). Тейлор Фриц (оба — США) — 3475. 11 (11). Артюр Фис (Франция) — 3140. 12 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 2680. 13 (13). Рафаэль Ходар (Испания) — 2671. 14 (14). Лоренцо Музетти (Италия) — 2605. 15 (15). Лернер Тьен (США) — 2565. 16 (16). Александр Бублик (Казахстан) — 2525. 17 (17). Брендон Накашима (США) — 2485. 18 (18). Якуб Меншик — 2445. 19(19). Иржи Легечка (оба — Чехия) — 2420. 20 (20). Каспер Рууд (Норвегия) — 2385… 24 (24). Андрей Рублев — 2080... 50 (49). Карен Хачанов — 1050... 99 (98). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 634.

Рейтинг WTA

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8575 очков. 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8141. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 7265. 4 (4). Кори Гауфф (США) — 6704. 5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5443. 6 (6). Линда Носкова (Чехия) — 5028. 7 (7). Каролина Мухова (Чехия) — 4983. 8 (8). Ига Швентек (Польша) — 4809. 9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 4689. 10 (10). Аманда Анисимова (США) — 4533. 11 (11). Марта Костюк (Украина) — 3980. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2995. 13 (13). Наоми Осака (Япония) — 2846. 14 (14). Ива Йович (США) — 2671. 15 (15). Виктория Мбоко (Канада) — 2531. 16 (16). Диана Шнайдер — 2468. 17 (17). Сорана Кырстя (Румыния) — 2294. 18 (18). Александра Эала (Филиппины) — 2281. 19 (19). Екатерина Александрова — 2186. 20 (24). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2165… 23 (22). Анна Калинская — 1933... 47 (45). Людмила Самсонова — 1159... 69 (67). Алина Корнеева — 980... 95 (94). Анна Блинкова (все — Россия) — 789.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.