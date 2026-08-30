Над Новгородской областью ночью сбили семь беспилотников

Минувшей ночью над территорией Новгородской области были перехвачены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Глава Новгородской области призвал жителей соблюдать меры предосторожности при обнаружении обломков беспилотников. Приближаться к ним и тем более трогать их запрещено.

При обнаружении фрагментов БПЛА необходимо незамедлительно сообщить об этом в экстренные службы по номеру 112.

Матвей Николаев