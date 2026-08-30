Петербуржца задержали после стрельбы из травматического пистолета из-за парковки

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга вечером 29 августа произошел конфликт между двумя автомобилистами из-за парковочного места у площади Морской Славы. Во время ссоры один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге водитель выстрелил в воздух во время конфликта из-за парковки

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге водитель выстрелил в воздух во время конфликта из-за парковки

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как сообщили 30 августа в ГУ МВД, около 18:10 между 29-летним и 28-летним водителями произошла словесная перепалка. В ходе конфликта старший из мужчин произвел выстрел в воздух, после чего направил оружие в сторону второго участника ссоры.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину по горячим следам и доставили его в отдел полиции. У задержанного изъяли травматический пистолет, также с места происшествия была изъята гильза.

В настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

Матвей Николаев