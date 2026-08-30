Циклон принесет в Петербург дожди и похолодание в последний день лета

Последнее воскресенье календарного лета в Санкт-Петербурге пройдет под влиянием циклона, приближающегося с запада. Он принесет в город облачную погоду и дожди, а температура останется ниже климатической нормы, сообщил 30 августа ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге 30 августа ожидаются дожди и до +18 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге 30 августа ожидаются дожди и до +18 градусов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Днем воздух в Санкт-Петербурге прогреется до +16…+18 градусов, что на 2–3 градуса ниже обычных для конца августа значений. В Ленинградской области ожидается от +16 до +21 градуса.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит около 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В понедельник в городе станет заметно теплее. Ночью ожидается +13…+15 градусов, днем температура поднимется до +20…+22 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, а в дневные часы возможна гроза.

Матвей Николаев