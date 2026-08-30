В Киришах за ночь сбили 62 БПЛА, повреждены жилые дома

Несколько жилых домов в Киришах получили повреждения в результате отражения атаки БПЛА на промышленную зону города. В ряде квартир выбиты стекла, сообщил утром 30 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Специальная комиссия приступила к фиксации повреждений на улице Ленинградской, проспекте Ленина и Волховской набережной. Все работы по замене окон будут оплачены из резервного фонда правительства Ленинградской области.

Кроме того, обломки беспилотников были обнаружены на территории парка «Прибрежный» и рядом со школой № 3. Возникшее после падения обломков горение ликвидировали. Здание образовательного учреждения не получило повреждений.

По словам Александра Дрозденко, за ночь над территорией Ленинградской области было сбито 62 беспилотника. О возгорании в промышленной зоне Киришей стало известно около пяти часов утра. Воздушную тревогу в регионе отменили.

Матвей Николаев