Рации заговорили на китайском

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» Василя Мусина. Он обвиняется в поставке в МВД под видом российской продукции 843 комплектов радиостанций «Эрика», состоящих, по версии следствия, из китайских компонентов. Нанесенный ущерб оценивается в 50,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василь Мусин в Замоскворецком суде (июнь 2024 года)

Фото: Замоскворецкий районный суд города Москвы Василь Мусин в Замоскворецком суде (июнь 2024 года)

Фото: Замоскворецкий районный суд города Москвы

В Замоскворецком суде столицы 11 декабря начались слушания по существу уголовного дела 54-летнего Василя Мусина, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело было возбуждено Главным следственным управлением (ГСУ) СКР по Москве 17 июня 2024 года, помимо гендиректора АО «Уральские заводы» в нем фигурировали бенефициары завода, которые, как считает следствие, были в курсе действий господина Мусина, но обвинение им не предъявлялось.

Речь в материалах дела, насчитывающего более 70 томов, как уже рассказывал “Ъ”, идет о заключенном в июне 2023 года в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) контракте.

По версии следствия, чтобы его получить, Центральному окружному управлению материально-технического снабжения МВД, а впоследствии и военной приемке были представлены недостоверные сведения о том, что выпускаемые «дочкой» «Уральских заводов» АО «Уральские радиостанции» цифровые радиостанции «Эрика» (рации поставляются также в ФСБ, Росгвардию, ФСИН и другие структуры) являются их собственной разработкой. В частности, подтверждением этому должны были служить декларации о соответствии продукции и происхождении товара.

АО «Уральские заводы» два года назад стало единственным участником электронного конкурса, получило контракт и поставило в общей сложности МВД 843 комплекта радиостанций «Эрика» различных модификаций на общую сумму 50,5 млн руб.

Однако, как установила экспертиза, проведенная 28 мая 2024 года в НИИ «Восход», на самом деле большинство комплектующих для раций было выпущено в Китае.

Более того, сами устройства сильно смахивали на китайские радиостанции Hytera, куда устанавливалось опять-таки якобы китайское программное обеспечение с преобразователем речи. «Преследовавшие корыстные цели руководители и собственники предприятия, заведомо зная о том, что планируемый к поставке товар не соответствует критерию страны происхождения, своими действиями причинили государству ущерб, заодно сорвав выполнение ГОЗ»,— пришли к выводу в ГСУ СКР по Москве.

Задержали 54-летнего Василя Мусина через два дня после начала расследования — 19 июня 2024 года. По ходатайству следователя директора завода отправили в СИЗО, откуда его и будут во время процесса доставлять на судебные заседания. Добиться смягчения меры пресечения обвиняемому Мусину неоднократно ходатайствовавшим об этом адвокатам, утверждавшим, что действия их доверителя «связаны с осуществлением предпринимательской деятельности», так и не удалось.

Подсудимый, по словам его адвоката Михаила Жихарева, свою вину категорически отрицает.

В ходе следствия защита бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» Мусина доводы следствия о том, что производимые заводом изделия являются фактически иностранной продукцией, называла необоснованными. При этом адвокаты отмечали, что подобные обвинения в адрес АО «Уральские заводы» звучали и ранее, но в судах заводу всякий раз удавалось доказывать обратное.

Олег Рубникович