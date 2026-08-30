Число погибших в ДТП с автобусом в Ставрополье выросло до шести

Один из пострадавших при столкновении автобуса с КАМАЗом в Ставропольском крае умер в больнице, сообщила региональная Госавтоинспекция. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что 28 пострадавшим потребовалась госпитализация. Среди доставленных в больницу — 11 детей. Четыре человека находятся в реанимации, врачи борются за их жизни, сообщил господин Владимиров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (238 УК РФ).

Авария произошла в ночь на 30 августа в районе поселка Иноземцево города Железноводска. Автобус ехал из Грузии в Москву. Всего в нем находились 43 человека. Водитель автобуса «выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего КАМАЗа, в результате чего произошло столкновение, после которого автобус съехал в кювет». Изначально Госавтоинспекция сообщала о 38 пострадавших, одного ребенка направили в реанимацию.