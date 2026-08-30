WSJ узнал детали нефтяной сделки между США и Венесуэлой
Нефтяная сделка США и Венесуэлы предусматривает, что Соединенные Штаты получат долю в частной компании North American Blue Energy Partners. В течение 100 лет она будет иметь права на 17 венесуэльских месторождений с запасами нефти около 65 млрд баррелей, пишет The Wall Street Journal.
Как уточняет газета, США планируют взять долю в размере 35% и преимущественное право покупать 20% добычи по себестоимости. Финансировать проект поможет Пентагон, который также будет получать собственную выгоду от добычи нефти.
29 августа США и Венесуэла подписали нефтяную сделку. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал ее крупнейшая нефтяная сделка в мире. По его словам, американская сторона удвоила свои нефтяные резервы.
США заключили соглашение с Венесуэлой о крупнейшей нефтяной сделке в мировой истории 29 августа 2026 года. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сделка принесет Каракасу почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, поддержит рабочие места и восстановит экономику Венесуэлы.
Согласно CNN, в рамках сделки США получат 55% от добычи нового предприятия, а также контроль над запасами в 65 миллиардов баррелей сырья, которые направят в стратегический резерв США и на нужды армии. Венесуэла является первой в мире по запасам нефти, но добывает лишь малую ее часть. Ситуация на мировом нефтяном рынке осложняется войной в Иране, которая серьезно нарушила поставки, а аварийные резервы США достигли минимального уровня с начала 1980-х годов.
Присутствие США в Венесуэле стало возможным после того, как в январе 2026 года американский спецназ похитил президента страны Николаса Мадуро. После этого руководство Венесуэлой перешло к Дельси Родригес, которая высказала заинтересованность в сотрудничестве с США. В феврале 2026 года США вернули правительству Венесуэлы $500 млн, которые страна получила от продажи 50 млн баррелей нефти, вывезенной из республики.