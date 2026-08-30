WSJ узнал детали нефтяной сделки между США и Венесуэлой

Нефтяная сделка США и Венесуэлы предусматривает, что Соединенные Штаты получат долю в частной компании North American Blue Energy Partners. В течение 100 лет она будет иметь права на 17 венесуэльских месторождений с запасами нефти около 65 млрд баррелей, пишет The Wall Street Journal.

Как уточняет газета, США планируют взять долю в размере 35% и преимущественное право покупать 20% добычи по себестоимости. Финансировать проект поможет Пентагон, который также будет получать собственную выгоду от добычи нефти.

29 августа США и Венесуэла подписали нефтяную сделку. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал ее крупнейшая нефтяная сделка в мире. По его словам, американская сторона удвоила свои нефтяные резервы.