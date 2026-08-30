На ЗАЭС сочли некорректным заявление МАГАТЭ о рисках отключения электроснабжения

Утверждение о том, что Запорожской АЭС грозит полное отключение от энергоснабжения через 10 дней, некорректно, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

«Имеющиеся запасы дизельного топлива не являются неограниченными. Однако связывать текущую ситуацию с неизбежным полным обесточиванием станции через конкретный срок некорректно»,— сказала госпожа Яшина ТАСС. Она добавила, что специалисты контролируют ситуацию на ЗАЭС и принимают все необходимые меры.

Ранее Международное агентство по атомной энергии заявило, что без восстановления электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива Запорожская АЭС может быть обесточена примерно через 10 дней. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что для проведения ремонта на линии электроснабжения «Феросплавная-1» агентство работает над созданием еще одной зоны локального прекращения огня.