На ЗАЭС сочли некорректным заявление МАГАТЭ о рисках отключения электроснабжения
Утверждение о том, что Запорожской АЭС грозит полное отключение от энергоснабжения через 10 дней, некорректно, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«Имеющиеся запасы дизельного топлива не являются неограниченными. Однако связывать текущую ситуацию с неизбежным полным обесточиванием станции через конкретный срок некорректно»,— сказала госпожа Яшина ТАСС. Она добавила, что специалисты контролируют ситуацию на ЗАЭС и принимают все необходимые меры.
Ранее Международное агентство по атомной энергии заявило, что без восстановления электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива Запорожская АЭС может быть обесточена примерно через 10 дней. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что для проведения ремонта на линии электроснабжения «Феросплавная-1» агентство работает над созданием еще одной зоны локального прекращения огня.
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) более недели, начиная с 20 августа 2026 года, обходится без внешнего электроснабжения, используя дизельные электрогенераторы.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отсутствие внешнего электроснабжения или дополнительных поставок дизельного топлива может привести к полному отключению станции примерно через 10 дней.
МАГАТЭ работает над созданием седьмой локальной зоны прекращения огня в районе ЗАЭС для проведения ремонтных работ на линии электроснабжения «Феросплавная-1». С конца 2025 года агентство уже согласовало действие шести таких зон для ремонта электросетей станции.