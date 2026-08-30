Турция и Сомали освободили захваченное пиратами судно
Береговая охрана Турции и ВМС Сомали добились освобождения судна MV LUTUF из рук пиратов. Турецкое судно, шедшее под флагом Камеруна, было захвачено почти две недели назад.
Как сообщили власти Сомали, четыре лодки, которые использовали пираты, были уничтожены. 14 предполагаемых пиратов убиты во время совместной операции Турции и Сомали. Остальные пираты скрылись с судна.
17 августа восемь пиратов захватили судно MV LUTUF, которое доставляло оружие, средства связи и спутниковое оборудование в турецкий военный центр в Могадишо. Инцидент произошел у побережья Пунтленда в Сомали.
Захват судна вызвал новые опасения по поводу возобновления пиратства вдоль побережья Сомали, отмечает Associated Press.
17 августа 2026 года пираты захватили грузовое судно MV LUTUF, шедшее под флагом Камеруна, у побережья Пунтленда в Сомали, при этом оно перевозило оружие, средства связи и спутниковое оборудование для турецкого военного центра в Могадишо. Экипаж состоял из 10 человек, включая граждан Индии, Турции, Грузии и Сербии. После захвата судно направили к побережью округа Дангоройо, где за ним установили наблюдение турецкие вертолеты, беспилотники и корабли.
Позднее к захваченному судну приблизились два турецких судна, а вертолеты и беспилотники Турции следили за ситуацией с воздуха. Вскоре после того, как к судну подошла небольшая лодка с берега, по ней был нанесен авиаудар, в результате которого четыре человека погибли и двое получили ранения. В тот же день, 17 августа 2026 года, пираты захватили нефтетанкер MT Sibu 1 под флагом Эритреи у побережья Йемена, который также направили к берегам Сомали.