Турция и Сомали освободили захваченное пиратами судно

Береговая охрана Турции и ВМС Сомали добились освобождения судна MV LUTUF из рук пиратов. Турецкое судно, шедшее под флагом Камеруна, было захвачено почти две недели назад.

Как сообщили власти Сомали, четыре лодки, которые использовали пираты, были уничтожены. 14 предполагаемых пиратов убиты во время совместной операции Турции и Сомали. Остальные пираты скрылись с судна.

17 августа восемь пиратов захватили судно MV LUTUF, которое доставляло оружие, средства связи и спутниковое оборудование в турецкий военный центр в Могадишо. Инцидент произошел у побережья Пунтленда в Сомали.

Захват судна вызвал новые опасения по поводу возобновления пиратства вдоль побережья Сомали, отмечает Associated Press.