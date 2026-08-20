AP: пираты захватили в Сомали судно с оружием для турецких военных

Восемь пиратов захватили грузовое судно LUTUF под флагом Камеруна у побережья Пунтленда в Сомали 17 августа. Судно доставляло оружие, средства связи и спутниковое оборудование в турецкий военный учебный центр в Могадишо, сообщил Associated Press анонимный сомалийский чиновник.

На борту было десять членов экипажа: шесть граждан Индии, граждане Турции и Грузии, а также двое сербских охранников. Пираты, по словам собеседника издания, направили судно к побережью провинции Нугаль.

Вскоре к захваченному судну приблизились два турецких судна. Вертолеты и беспилотники Турции следили за ситуацией с воздуха. На следующий день к пиратам подплыли двое мужчин на лодке — они передали им психостимулятор кат и вернулись к берегу.

Вскоре судно атаковали. При авиаударе погибли четверо, еще двое получили ранения. AP не удалось установить, кто выпустил снаряд.