Российские спортсмены завоевали три медали на чемпионате Европы по скалолазанию

Российский спортсмен Петр Земляков завоевал золотую медаль в скалолазании на скорость на чемпионате Европы. Третье место в этой же дисциплине занял россиянин Иван Земляков.

Петр Земляков показал результат 5,0 секунды, опередив французского спортсмена Марсо Гарнье. В 1/8 финала Петр Земляков установил новый рекорд России — 4,86 секунды.

В женских соревнованиях по скалолазанию на скорость второе место заняла россиянка Елизавета Иванова. Она уступила итальянке Беатрис Колли. В финал Иванова вышла с новым рекордом России среди женщин — 6,16 секунды.