Минобороны России отчиталось об ударе по предприятию ВПК в Киеве

Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию военной промышленности Украины в Киеве и морскому порту Николаев. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В Киеве было поражено предприятие по сборке и техобслуживанию дистанционно управляемых катеров. В порту Николаев был нанесен удар по морскому перегрузочному терминалу и четырем хранилищам с имуществом для ВСУ. Российские военнослужащие также ударили по электроподстанции в населенном пункте Трихаты Николаевской области, которая обеспечивает функционирование порта Николаев.

Предыдущий удар по объектам ВПК Украины ВС России нанесли в ночь на 29 августа. Тогда был поражен транспортно-логистический центр «Фим Сервис» в населенном пункте Чайки, склады которого использовали для хранения комплектующих крылатых ракет «Фламинго».