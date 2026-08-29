Минобороны РФ сообщило об ударе по складу с комплектующими для ракет «Фламинго»

Вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны РФ. По его данным, был поражен в том числе транспортно-логистический центр «Фим Сервис» в населенном пункте Чайки, склады которого использовали для хранения комплектующих крылатых ракет «Фламинго».

Согласно пресс-релизу российского ведомства, также были атакованы:

логистический центр в населенном пункте Калиновка, на территории которого был таможенный терминал, занимавшийся распределением грузов военного назначения от стран Запада;

склад боеприпасов в населенном пункте Милая ООО «Файер Поинт», где хранились комплектующие и ускорители для беспилотников FP-1/FP-2.

Также российская армия продолжила удары по украинским портам. В порту Николаев поражены перегрузочный терминал, логистические центры, 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с топливом для ВСУ, утверждает министерство. В порту Измаил атакована стоянка топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов.