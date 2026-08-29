«Локомотив» застрял в опасной зоне

В шестом туре чемпионата России по футболу состоялось столичное дерби, в котором «Локомотив» уступил «Динамо» — 0:1. Единственный гол забил с пенальти центральный защитник бело-голубых Максим Осипенко. Если динамовцы благодаря этой победе еще ближе подобрались к группе лидеров, то железнодорожники по-прежнему находятся рядом с зоной вылета.

После пяти туров «Локомотив» занимал только 14-е место с тремя очками, так и не одержав ни одной победы. У московского «Динамо», в отличие от него, в последнее время кое-что стало налаживаться, и с семью баллами оно подтянулось к верхней части турнирной таблицы. Даже главная надежда бело-голубых в атаке Константин Тюкавин наконец-то забил, разразившись дублем в ворота «Родины». Правда, нападающий получил повреждение в том матче и сейчас оказался вне заявки.

«Локомотив» в предыдущем туре уже проиграл дерби ЦСКА, пусть и в упорной борьбе — 2:3. Но теперь у него было хотя бы преимущество своего поля, а Вадим Раков сразу нанес удар в створ. «Динамо» ответило угрозой со стороны Ярослава Гладышева, который метил в угол, а попал в одноклубника Бителло, некстати очутившегося на линии огня.

Команда Сандро Шварца больше действовала первым номером, тем более что по именам и по классу ее средняя линия имела определенное превосходство.

У железнодорожников в центре играли Сергей Бабкин, Данила Годяев и Илья Еремеев. Еще недавно их полузащита выглядела совсем по-другому, но Артема Карпукаса уже нет — он в «Зените», а Алексей Батраков, уехавший в турецкий «Галатасарай», вообще далече.

Впрочем, хозяева неплохо держались, а когда в их штрафной площади возникала опасность, выручал голкипер Антон Митрюшкин. Дважды ему пытался забить Иван Сергеев, и капитан «Локомотива» был начеку. Впереди железнодорожники рассчитывали на Ракова, Сергея Пиняева и Александра Руденко, который пару раз даже приблизился к воротам Курбана Расулова. Еще Пиняев бил издали, а в целом атакующая игра у подопечных Михаила Галактионова не ладилась. Динамовцы тоже до перерыва не наиграли на гол, и первый тайм вполне закономерно завершился вничью 0:0.

В дебюте второй половины встречи нестандартным действием отметился Руденко, когда хотел пяткой переправить мяч в сетку с передачи Евгения Морозова. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не блок защитника бело-голубых Хуана Касереса. А потом Раков задумал удивить Расулова мощным ударом с острого угла и не попал в цель.

На 59-й минуте «Локомотив» даже забил, но гол Пиняева пришлось отменить из-за офсайда у ассистировавшего ему Годяева. Тем не менее по такой игре у него уже появились шансы на победу. Однако на 70-й минуте судья Иван Абросимов поставил пенальти в ворота Митрюшкина, посчитав, что центральный защитник хозяев Сесар Монтес зацепил Гладышева. Максим Осипенко реализовал 11-метровый, и железнодорожникам уже нужно было думать о том, как не проиграть.

«Динамо» во втором тайме ни в чем не превосходило их, а в концовке и вовсе просто охраняло результат, достигнутый благодаря шальному и достаточно легковесному пенальти.

На последних минутах Расулов спас гостей, самоотверженно бросившись под прострел Руденко в направлении Монтеса. Вратарю досталось по голове, и доигрывал он матч в специальном шлеме. Как ни старался соперник грузить мяч в его штрафную, Расулов так и не дрогнул. Динамовцы выиграли 1:0 и с десятью очками поднялись на промежуточное пятое место, а от ЦСКА они уже отстают всего на два пункта. «Локомотив» же остался на 14-й строчке и все глубже вязнет внизу турнирной таблицы.

Александр Ильин