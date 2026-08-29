Глава NASA попросил помощи частных компаний для высадки астронавтов на Луну

NASA не сможет самостоятельно высадить астронавтов на Луну, заявил глава агентства Джаред Айзекман. По его словам, для осуществления миссии необходима помощь частных компаний.

«NASA, безусловно, играет свою роль. Команды агентства работают круглосуточно. Но нам нужны партнеры, которые делают нам скафандры,— это Axiom Space. Нам нужны партнеры, которые строят посадочный модуль,— это компания Илона Маска SpaceX и компания Джеффа Безоса Blue Origin»,— сказал господин Айзекман в эфире Fox News.

1 апреля с космодрома во Флориде состоялся запуск космического корабля «Орион» с экипажем лунной миссии NASA Artemis II. Астронавты приводнились в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии 11 апреля. Они установили новый рекорд дальности полета человека в космосе, удалившись от Земли примерно на 406,7 тыс. км. Миссия Artemis IV по высадке астронавтов на Луну запланирована на 2028 год. Это станет первой с 1972 года высадкой человека на Луну.

О лунной программе США — в материале «Ъ» «Божественная миссия-2».