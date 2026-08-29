Глава NASA попросил помощи частных компаний для высадки астронавтов на Луну
Айзекман: NASA не сможет высадить людей на Луну без помощи частных компаний
NASA не сможет самостоятельно высадить астронавтов на Луну, заявил глава агентства Джаред Айзекман. По его словам, для осуществления миссии необходима помощь частных компаний.
«NASA, безусловно, играет свою роль. Команды агентства работают круглосуточно. Но нам нужны партнеры, которые делают нам скафандры,— это Axiom Space. Нам нужны партнеры, которые строят посадочный модуль,— это компания Илона Маска SpaceX и компания Джеффа Безоса Blue Origin»,— сказал господин Айзекман в эфире Fox News.
1 апреля с космодрома во Флориде состоялся запуск космического корабля «Орион» с экипажем лунной миссии NASA Artemis II. Астронавты приводнились в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии 11 апреля. Они установили новый рекорд дальности полета человека в космосе, удалившись от Земли примерно на 406,7 тыс. км. Миссия Artemis IV по высадке астронавтов на Луну запланирована на 2028 год. Это станет первой с 1972 года высадкой человека на Луну.
О лунной программе США — в материале «Ъ» «Божественная миссия-2».
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Как проходит лунная миссия NASA
Директор NASA Джаред Айзекман в марте 2026 года представил инициативу Ignition, которая фактически предусматривает кардинальную перестройку лунной программы «Артемида», запущенной в 2019 году. Он является сторонником отказа от дорогой ракеты-носителя SLS и большего использования коммерческих пусковых предложений. Айзекман ранее был кандидатом на пост главы NASA, и Дональд Трамп повторно предлагал его кандидатуру в ноябре 2025 года.
Программа «Артемида» сталкивается с задержками и перерасходом средств, а также с трудностями в создании посадочного модуля на базе Starship компании SpaceX Илона Маска, который требует много доработок. В апреле 2026 года в рамках миссии Artemis II экипаж облетел Луну, установив новый рекорд дальности полета человека в космосе — 406,7 тыс. км от Земли. Первоначально миссия Artemis III, запланированная на 2027 год, должна была включать высадку на Луну, однако теперь она будет сосредоточена на испытаниях лунных посадочных модулей на околоземной орбите.
Высадка человека на Луну теперь планируется в рамках миссии Artemis IV в 2028 году, а затем и Artemis V в конце 2028 года. Если более простой посадочный модуль Blue Moon компании Blue Origin Джеффа Безоса хорошо покажет себя в испытательных полетах в 2026 году, не исключено, что первая миссия будет использовать его. Агентство также стремится опередить Китай в космической гонке, поскольку КНР тоже планирует высадку на Луну к концу десятилетия.