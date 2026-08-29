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Глава NASA попросил помощи частных компаний для высадки астронавтов на Луну

Айзекман: NASA не сможет высадить людей на Луну без помощи частных компаний

NASA не сможет самостоятельно высадить астронавтов на Луну, заявил глава агентства Джаред Айзекман. По его словам, для осуществления миссии необходима помощь частных компаний.

«NASA, безусловно, играет свою роль. Команды агентства работают круглосуточно. Но нам нужны партнеры, которые делают нам скафандры,— это Axiom Space. Нам нужны партнеры, которые строят посадочный модуль,— это компания Илона Маска SpaceX и компания Джеффа Безоса Blue Origin»,— сказал господин Айзекман в эфире Fox News.

1 апреля с космодрома во Флориде состоялся запуск космического корабля «Орион» с экипажем лунной миссии NASA Artemis II. Астронавты приводнились в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии 11 апреля. Они установили новый рекорд дальности полета человека в космосе, удалившись от Земли примерно на 406,7 тыс. км. Миссия Artemis IV по высадке астронавтов на Луну запланирована на 2028 год. Это станет первой с 1972 года высадкой человека на Луну.

О лунной программе США — в материале «Ъ» «Божественная миссия-2».

Фотогалерея

Как проходит лунная миссия NASA

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Запуск капсулы Orion осуществлен с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) — той же, что использовалась в беспилотной миссии Artemis I в 2022-м

Запуск капсулы Orion осуществлен с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) — той же, что использовалась в беспилотной миссии Artemis I в 2022-м

Фото: Steve Nesius / Reuters

Миссия Artemis II продлится около десяти дней

Миссия Artemis II продлится около десяти дней

Фото: Jon Nazca / Reuters

Экипаж пролетит мимо обратной стороны Луны, которая всегда скрыта от Земли. Астронавты будут анализировать и фотографировать геологические особенности — кратеры, древние лавовые потоки. Полученные данные станут ключевыми для будущих исследований Южного полюса земного спутника

Экипаж пролетит мимо обратной стороны Луны, которая всегда скрыта от Земли. Астронавты будут анализировать и фотографировать геологические особенности — кратеры, древние лавовые потоки. Полученные данные станут ключевыми для будущих исследований Южного полюса земного спутника

Фото: Marco Bello / Reuters

Глава NASA Джаред Айзекман на пресс-конференции после запуска сообщил, что на Orion ненадолго прервалась связь с Центром управления полетами и возникла неисправность в уборной. Позже проблема с туалетом была решена

Глава NASA Джаред Айзекман на пресс-конференции после запуска сообщил, что на Orion ненадолго прервалась связь с Центром управления полетами и возникла неисправность в уборной. Позже проблема с туалетом была решена

Фото: Terry Renna / AP

Согласно расчетам капсула приблизится к Луне на 6-й день полета и пройдет на расстоянии 6450–9650 км от спутника Земли

Согласно расчетам капсула приблизится к Луне на 6-й день полета и пройдет на расстоянии 6450–9650 км от спутника Земли

Фото: Vantor / AP

Спустя 10 дней Orion должен приводниться в Тихом океане в районе Сан-Франциско, откуда экипаж будет эвакуирован кораблем ВМС США

Спустя 10 дней Orion должен приводниться в Тихом океане в районе Сан-Франциско, откуда экипаж будет эвакуирован кораблем ВМС США

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Бюджет миссии составил порядка $93 млрд

Бюджет миссии составил порядка $93 млрд

Фото: Phelan M. Ebenhack / AP

Artemis II носит испытательный характер: космонавты проверят работу систем и аппаратуры, необходимых для предстоящих экспедиций и лунной посадки в 2028 году

Artemis II носит испытательный характер: космонавты проверят работу систем и аппаратуры, необходимых для предстоящих экспедиций и лунной посадки в 2028 году

Фото: Marco Bello / Reuters

Миссия получила название в честь древнегреческой богини охоты, плодородия и Луны Артемиды &lt;br>На фото: ребенок в костюме астронавта во время трансляции полета в интерактивном музее «Ла Родадора» в Мексике

Миссия получила название в честь древнегреческой богини охоты, плодородия и Луны Артемиды
На фото: ребенок в костюме астронавта во время трансляции полета в интерактивном музее «Ла Родадора» в Мексике

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Ракета стартовала с пускового комплекса 39B в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде

Ракета стартовала с пускового комплекса 39B в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде

Фото: Chris O'Meara / AP

Космический корабль вышел на орбиту спустя восемь минут после старта

Космический корабль вышел на орбиту спустя восемь минут после старта

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Смотровая площадка возле Космического центра Кеннеди

Смотровая площадка возле Космического центра Кеннеди

Фото: Keegan Barber NASA / AP

Астронавт Давид Сен-Жак на вечеринке по случаю запуска миссии Artemis II в Канадском космическом агентстве в Квебеке

Астронавт Давид Сен-Жак на вечеринке по случаю запуска миссии Artemis II в Канадском космическом агентстве в Квебеке

Фото: Christopher Katsarov / The Canadian Press / AP

Экипаж миссии из четырех человек утвердили в апреле 2023 года. В него вошли (справа налево) командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох и канадский специалист Джереми Хансен — первый неамериканец, отправляющийся в облет Луны. Трое из них имеют опыт работы на МКС, а Хансен совершит свой первый космический полет

Экипаж миссии из четырех человек утвердили в апреле 2023 года. В него вошли (справа налево) командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох и канадский специалист Джереми Хансен — первый неамериканец, отправляющийся в облет Луны. Трое из них имеют опыт работы на МКС, а Хансен совершит свой первый космический полет

Фото: Joe Skipper / Reuters

Изначально миссию Artemis II планировали на ноябрь 2024 года, но из-за проблем с вентиляцией и контролем температур старт перенесли на год. В начале февраля 2026-го запуск снова отложили — сначала из-за утечки водорода на генеральной репетиции, затем из-за неполадок с гелиевой системой верхней ступени

Изначально миссию Artemis II планировали на ноябрь 2024 года, но из-за проблем с вентиляцией и контролем температур старт перенесли на год. В начале февраля 2026-го запуск снова отложили — сначала из-за утечки водорода на генеральной репетиции, затем из-за неполадок с гелиевой системой верхней ступени

Фото: Marco Bello / Reuters

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Запуск капсулы Orion осуществлен с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) — той же, что использовалась в беспилотной миссии Artemis I в 2022-м

Фото: Steve Nesius / Reuters

Миссия Artemis II продлится около десяти дней

Фото: Jon Nazca / Reuters

Экипаж пролетит мимо обратной стороны Луны, которая всегда скрыта от Земли. Астронавты будут анализировать и фотографировать геологические особенности — кратеры, древние лавовые потоки. Полученные данные станут ключевыми для будущих исследований Южного полюса земного спутника

Фото: Marco Bello / Reuters

Глава NASA Джаред Айзекман на пресс-конференции после запуска сообщил, что на Orion ненадолго прервалась связь с Центром управления полетами и возникла неисправность в уборной. Позже проблема с туалетом была решена

Фото: Terry Renna / AP

Согласно расчетам капсула приблизится к Луне на 6-й день полета и пройдет на расстоянии 6450–9650 км от спутника Земли

Фото: Vantor / AP

Спустя 10 дней Orion должен приводниться в Тихом океане в районе Сан-Франциско, откуда экипаж будет эвакуирован кораблем ВМС США

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Бюджет миссии составил порядка $93 млрд

Фото: Phelan M. Ebenhack / AP

Artemis II носит испытательный характер: космонавты проверят работу систем и аппаратуры, необходимых для предстоящих экспедиций и лунной посадки в 2028 году

Фото: Marco Bello / Reuters

Миссия получила название в честь древнегреческой богини охоты, плодородия и Луны Артемиды
На фото: ребенок в костюме астронавта во время трансляции полета в интерактивном музее «Ла Родадора» в Мексике

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Ракета стартовала с пускового комплекса 39B в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде

Фото: Chris O'Meara / AP

Космический корабль вышел на орбиту спустя восемь минут после старта

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Смотровая площадка возле Космического центра Кеннеди

Фото: Keegan Barber NASA / AP

Астронавт Давид Сен-Жак на вечеринке по случаю запуска миссии Artemis II в Канадском космическом агентстве в Квебеке

Фото: Christopher Katsarov / The Canadian Press / AP

Экипаж миссии из четырех человек утвердили в апреле 2023 года. В него вошли (справа налево) командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист Кристина Кох и канадский специалист Джереми Хансен — первый неамериканец, отправляющийся в облет Луны. Трое из них имеют опыт работы на МКС, а Хансен совершит свой первый космический полет

Фото: Joe Skipper / Reuters

Изначально миссию Artemis II планировали на ноябрь 2024 года, но из-за проблем с вентиляцией и контролем температур старт перенесли на год. В начале февраля 2026-го запуск снова отложили — сначала из-за утечки водорода на генеральной репетиции, затем из-за неполадок с гелиевой системой верхней ступени

Фото: Marco Bello / Reuters

Смотреть

Составлено ИИ-Ассистентъ

Директор NASA Джаред Айзекман в марте 2026 года представил инициативу Ignition, которая фактически предусматривает кардинальную перестройку лунной программы «Артемида», запущенной в 2019 году. Он является сторонником отказа от дорогой ракеты-носителя SLS и большего использования коммерческих пусковых предложений. Айзекман ранее был кандидатом на пост главы NASA, и Дональд Трамп повторно предлагал его кандидатуру в ноябре 2025 года.

Программа «Артемида» сталкивается с задержками и перерасходом средств, а также с трудностями в создании посадочного модуля на базе Starship компании SpaceX Илона Маска, который требует много доработок. В апреле 2026 года в рамках миссии Artemis II экипаж облетел Луну, установив новый рекорд дальности полета человека в космосе — 406,7 тыс. км от Земли. Первоначально миссия Artemis III, запланированная на 2027 год, должна была включать высадку на Луну, однако теперь она будет сосредоточена на испытаниях лунных посадочных модулей на околоземной орбите.

Высадка человека на Луну теперь планируется в рамках миссии Artemis IV в 2028 году, а затем и Artemis V в конце 2028 года. Если более простой посадочный модуль Blue Moon компании Blue Origin Джеффа Безоса хорошо покажет себя в испытательных полетах в 2026 году, не исключено, что первая миссия будет использовать его. Агентство также стремится опередить Китай в космической гонке, поскольку КНР тоже планирует высадку на Луну к концу десятилетия.

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