NASA перенесло высадку астронавтов на Луну на 2028 год

Высадка астронавтов на Луну может состояться в начале или конце 2028 года. Об этом сообщил глава NASA Джаред Айзекман. Полет планировали организовать во время миссии Artemis III — это последний из этапов американской лунной программы «Артемида».

Главная цель программы «Артемида» — повторить успех «Аполлон-17» в 1972 году и восстановить присутствие человека на Луне. Всего планируется организовать три полета: непилотируемый вокруг Луны (Artemis I), пилотируемый вокруг Луны (Artemis II) и полет с высадкой экипажа астронавтов у южного полюса спутника Земли (Artemis III). Последний этап миссии запланировали на середину 2027 года.

Господин Айзекман отметил, что NASA пересмотрело лунную программу «Артемида» из-за задержек и трудностей миссии Artemis II. Теперь запланированный на 2027 год запуск Artemis III не предусматривает высадку на Луну. «Вместо этого миссия станет демонстрацией корабля Orion на низкой околоземной орбите с отработкой встречи с одним или обоими поставщиками лунных посадочных модулей»,— сказал господин Айзекман (цитата по ТАСС).

Между возможным апрельским полетом Artemis II и высадкой на Луну компания добавит еще несколько промежуточных миссий. По словам главы NASA, такая стратегия поможет улучшить «мышечную память» запуска. Если все пройдет удачно, астронавты высадятся на Луну во время миссии Artemis IV в начале 2028 года и миссии Artemis V в конце 2028 года.

Запуск первой миссии Artemis I прошел в августе 2022 года. Тогда космический корабль Orion был успешно запущен к Луне, облетел ее и в ноябре приземлился в Тихом океане. Полеты Artemis II и Artemis III переносили из-за обнаруженных во время предыдущих полетов недостатков в системах жизнеобеспечения и теплового экрана космического Orion.