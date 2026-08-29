Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 22:30

В пруду в Ленинградской области нашли тело пропавшего ребенка

Спасатели обнаружили в пруду тело двухлетнего ребенка, пропавшего в деревне Надкопанье Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Ребенок пропал 29 августа вблизи рек Паша и Косопаш. В поисках участвовали спасатели аварийно-спасательной службы Ленобласти, сотрудники МВД России и добровольцы.

Отец рассказал, что перед исчезновением мальчик играл с четырехлетним братом на архиерейском подворье напротив церкви.

Подписывайтесь на темы:

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд