В пруду в Ленинградской области нашли тело пропавшего ребенка

Спасатели обнаружили в пруду тело двухлетнего ребенка, пропавшего в деревне Надкопанье Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Ребенок пропал 29 августа вблизи рек Паша и Косопаш. В поисках участвовали спасатели аварийно-спасательной службы Ленобласти, сотрудники МВД России и добровольцы.

Отец рассказал, что перед исчезновением мальчик играл с четырехлетним братом на архиерейском подворье напротив церкви.