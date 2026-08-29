В Ленобласти пропал двухлетний ребенок

Двухлетний мальчик пропал в Волховском районе Ленинградской области вблизи двух рек — Паши и Косопаши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

Мужчина рассказал «Фонтанке», что перед исчезновением ребенок играл с четырехлетним братом на архиерейском подворье напротив церкви. Камер видеонаблюдения там не было. Старший сын не может объяснить, что случилось.

Версия о том, что мальчика могли похитить, пока не рассматривается, уточнил отец. По его словам, раньше ребенок уже терялся, но его всегда быстро находили. В поисках участвуют спасатели аварийно-спасательной службы Ленобласти, сотрудники МВД России и добровольцы.