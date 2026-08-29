Пять человек пострадали при ударах БПЛА в Белгородской области

При ударах беспилотников вооруженных сил Украины по Белгородской области пострадали пять человек. Среди них — двое сотрудников скорой помощи. Об этом сообщил оперштаб региона.

При взрыве дрона в поселке Октябрьский пострадала женщина. Пока ее везли в больницу, еще один беспилотник ударил по машине скорой помощи. Ранения получили двое фельдшеров. Одна из них находится в тяжелом состоянии.

В Шебекино БПЛА ударил по многоквартирному дому. Пострадала женщина. Еще одна женщина получила ранения в поселке Ракитное. Последствия атак также зафиксированы в населенных пунктах Разумное, Березовка и Гора-Подол.

По данным оперштаба Белгородской области, общее число пострадавших при ударах беспилотников по региону за день достигло 32. В Шебекино погибли три человека.